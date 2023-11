“Che bomba ragazzi!”. Ballando con le Stelle, la notizia è appena arrivata: il colpaccio di Milly Carlucci

Come è andata la sfida degli ascolti nella serata di sabato 25 novembre. Di fronte “Ballando con le Stelle” da un lato e il meglio di “Tu sì que vales” dall’altro, come sempre Rai 1 e Canale 5 si sono affrontati per la palma dello share. Vi abbiamo raccontato quanto successo nella sesta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, con le lacrime inaspettate di Carlotta Mantovan, l’eliminazione di Paola Perego e la tensione tra Teo Mammucari e la giuria.

Naturalmente oltre ai ‘pezzi da 90’ ci sono stati tanti altri programmi e film ad allietare la serata degli italiani che nella giornata di ieri hanno potuto assisere sulla Rai alla splendida vittoria dell’Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis. Dunque gli azzurri, trascinati da un immenso Jannik Sinner, hanno conquistato una finale attesa da oltre 20 anni. Ma andiamo ora a scoprire chi ha avuto la meglio nella guerra per gli ascolti tv del prime time di sabato.

Milly Carlucci può sorridere, il suo show continua a conquistare il pubblico

Su Rai1 “Ballando con le Stelle”, trasmesso dalle 21:23 alle 1:17, ha totalizzato 3 milioni e 330mila spettatori pari al 25% (Tutti in Pista, dalle 20:47 alle 21:18, 3 milioni e 800mila, 20,2%). Su Canale5, invece, “L’Album di Tú Sí Que Vales”, in onda dalle 21:30 alle 1:21, si è fermato, si fa per dire, a 2 milioni e 231mila spettatori con uno share del 17,2% (Buonanotte a 640mila e 15,3%).

Su Rai2 la serie tv S.W.A.T. è stato sceto da 800mila telespettatori per il 4,5% (775mila spettatori con il 4,2% nel primo episodio e 824mila con il 4,9% nel secondo). Su Italia1 il film “Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – Il mare dei mostri” ha ottenuto il 5,3% dello share con 899mila spettatori. Su Rai3 la prima puntata del documentario “Sapiens – Un Solo Pianeta”, dalle 22:01 alle 00:00, ha conquistato 654mila spettatori e il 4,3% di share.

Su Rete4 il film “Pari e dispari” ha intrattenuto 469mila spettatori (2,9%). Su La7 il programma “In Altre Parole”, in onda dalle 20:48 alle 23:14, ha totalizzato 817mila spettatori con il 4,6% (presentazione a 935mila e il 5%). Su Tv8 4 Ristoranti ha totalizzato 461mila spettatori (2,5%) e 372mila spettatori (2,1%). Sul Nove “Accordi & Disaccordi” ha raggiunto 429mila spettatori con il 2,5%. Sul 20 “Duro da uccidere” ha conquistato 407mila spettatori e il 2,3%. Su Rai4 “La tana dei lupi” ha raggiunto 430mila spettatori (2,6%). Su Iris “La giusta causa” ha intrattenuto 414mila spettatori pari al 2,4%. Su RaiMovie “La vita possibile” ha totalizzato 266mila spettatori (1,5%).

