Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto e la frase – criticatissima – su Wanda Nara. Nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci una delle concorrenti più attese è sicuramente la moglie di Mauro Icardi. Dopo la scoperta di essere malata la showgirl e imprenditrice ha deciso di partecipare al programma dopo l’ok dei medici, l’incoraggiamento delle figlie e con la voglia di accettare una sfida.

“Penso sia un esempio per i miei bambini – ha detto Wanda Nara – Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene”. E al primo appuntamento la showgirl non ha deluso le aspettative sfoggiando una performance “di alto livello, poteva essere la finale”, come ha commentato Carolyn Smith. Stesso giudizio di Selvaggia Lucarelli. Ma ieri, nella seconda puntata dello show, è stato Guillermo Mariotto a catturare l’attenzione del pubblico per una frase giudicata decisamente fuori posto…

Guillermo Mariotto accusato di body-shaming per la frase su Wanda Nara

Al termine dell’esibizione di Paola Perego sono arrivati i commenti dei giudici. Selvaggia Lucarelli l’ha bocciata: “Troppo rigida, rispetto alla volta scorsa ho visto un passo indietro. Sembri una arrivata a una festa con un abito sbagliato”. Ma è stato il giudizio di Guillermo Mariotto a creare un vero e proprio caso: “A me non basta, guarda l’argentina (Wanda Nara, ndr) ci sta il lato b spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”.

Paola Perego ha ribattuto: “Io non sono però nata in Argetina, ma a Monza”. A quel punto è intervenuta Milly Carlucci, anche se troppo timidamente secondo qualcuno: “Parliamo di tempo, di baciata e del ballo”. L’unica a criticare le parole di Mariotto è stata la giurata del popolo Rossella Erra: “Poco delicato confrontare Paola con un’altra concorrente”.

Allibita dal commento di Mariotto su Wanda, se lo poteva risparmiare.

Mariotto che manco velatamente dà a Wanda della grassona sgraziata manco lui fosse Brad Pitt.

"Wanda ha le gambe da calciatore e tutti le sbavano dietro comunque" tremendo Mariotto

Le parole di Guillermo Mariotto hanno provocato un vero vespaio sui social dove in molti l’hanno criticato: “Pessimo” ha scritto un’utente, “Wanda ha le gambe da calciatore e tutti le sbavano dietro comunque” tremendo Mariotto ha detto un altro. “Sperando che quando tocca a Wanda mandi affanc*** Mariotto in 7 lingue… Ridicolo”. Altri lo hanno definito “inopportuno” e c’è chi ha notato come tutta la faccenda sia stata fatta passare “in sordina”.

