“È successo davvero”. Ballando con le stelle, sorpresa bomba per Milly Carlucci dopo la puntata

Ballando con le Stelle fa il botto. Se qualcuno si chiedeva come sarebbero andate le cose per lo show di Milly Carlucci con il cambio di orario, beh, è stato accontentato. Lo spettacolo di Rai1 è andato in onda a partire dalle 22 a causa della partita dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Messico. Sabato 26 novembre è stata la prima semifinale a tenere incollati i telespettatori davanti alla tv.

Tante emozioni e pure tanti scontri come quello che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Tra le due c’è della ruggine la giurata ha duramente attaccato la concorrente facendola quasi piangere. A difesa della cantante si sono scatenati gli altri giurati, tra cui Guillermo Mariotto che ha usato parole di fuoco contro la giornalista. Ma adesso andiamo a vedere i risultati in termini di ascolti di quello che è stato trasmesso ieri in prima serata dai vari canali tv.

Sfida degli ascolti senza storia: c’è un solo vincitore

Terminato Tu sì que vales la sfida degli ascolti è stata vinta, anzi stravinta, da Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci ha raggiunto infatti i 3,5 milioni di telespettatori con uno share del 34%. Più di uno spettatore su tre hanno visto lo show. Di contro, su Canale 5, è andato in onda il film “Come un gatto in tangenziale” che si è fermato, si fa per dire, a 2 milioni e 122mila spettatori, share del 12,5%.

Andando a vedere i risultati degli altri programmi scopriamo che su Rai2 TG2 Post ha conquistato 858mila spettatori (4,6%). Su Italia 1 il film d’animazione “Kung Fu Panda” ha intrattenuto 910mila spettatori (5,1%). Su Rai3, invece, lo spettacolo teatrale “Sei Pezzi Facili” ha incollato alla tv 852mila spettatori pari (share del 5,2%).

Su Rete4 il film “She Saved Me – Sopravvissuta” è stato visto da 630mila spettatori con il 3,8% di share. Su La7 il programma “Eden – Un Pianeta da Salvare” ha raggiunto 401mila spettatori con uno share del 2,6%. Su TV8 il film “Creed II” ha conquistato 267mila spettatori con l’1,7%. Su Nove, infine, “Don’t Forget the Lyrics” ha raccolto 165mila spettatori (1% di share).

