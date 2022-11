Milly Carlucci sa sempre stupire il pubblico quando si tratta di scegliere il ballerino per una notte. Si tratta di una tessera ormai fondamentale nel puzzle del programma, grazie al tesoretto che viene assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra. Di recente è stata Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi che ha emozionato tutti con la sua performance sul palco di Ballando con le stelle. È stato un omaggio all’ex conduttore della Rai al quale Milly Carlucci era particolarmente legata per le tante avventure professionali vissute insieme.

L’ex modella, da sempre molto restia ad apparire sotto i riflettori, è stata la ballerina per una notte della prima puntata dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle: di certo la sua partecipazione rappresenta l’occasione per ricordare il celebre conduttore, che proprio nel 2005 fu uno dei protagonisti della prima edizione danzando sotto la guida di Samanta Togni. Anche per Milly Carlucci si tratta di una presenza importante nello show: la presentatrice era una grande amica di Frizzi. Con lui è stata al timone di uno dei varietà più di successo di Rai 1, campione di ascolti del sabato sera della prima rete, Scommettiamo che.

Ballando con le stelle, Wanda Nara ballerina per una notte

Per il pubblico di Ballando con le stelle ci sarà una grossa sorpresa nella prossima puntata di sabato 5 novembre. Wanda Nara sarà ballerina per una notte. La notizia circolava da giorni, ma non si conosceva la data esatta della sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo aver chiuso gli accordi e i contratti, nella giornata di martedì 1 novembre sono apparsi i primi spot pubblicitari del programma dove si è dato il grande annuncio.

Milly Carlucci mette a segno un colpo di tutto rispetto dal momento che riesce a portare uno dei personaggi più chiacchierati del gossip nazionale ed internazionale. L’ex lady Icardi sarà la ballerina per una notte, esibendosi con una performance in pista, dove non mancherà di mostrare tutta la sua abilità e sensualità. Di recente è arrivato l’annuncio della separazione tra Icardi e Wanda Nara e al nome della manager è stato affiancato quello del cantante LGante. I due hanno dichiarato che si stanno frequentando e conoscendo. Wanda Nara è stata recentemente protagonista del videoclip ‘L’Ultimo Romantico’, brano del rapper argentino, che sta avendo un grande successo.

Nel frattempo il pubblico di Ballando con le stelle incrocia le dita per Luca Sguazzini: l’ex concorrente è stato colpito da ischemia cerebrale. A rendere nota la notizia è la conduttrice del programma di Rai1, Milly Carlucci. “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale”, si legge nel comunicato diramato via social. “Al momento è fuori pericolo, però dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti per comprendere le cause”.