Ballando con le stelle in ansia per Luca Sguazzini, l’ex concorrente dell’edizione 2016 è stato colpito da ischemia cerebrale. La notizia è arrivata oggi e pubblicata da Ballandoconlestelleblog. L’edizione 2022 di Ballando con le stelle per ora non tradisce le attese. Tanta carne al fuoco e tante polemiche a cominciare da quella che hanno investito Selvaggia Lucarelli. Parte del pubblico di Ballando con le Stelle ha un terribile sospetto: Selvaggia Lucarelli sta favorendo Lorenzo Biagiarelli.



La partecipazione del famoso e amatissimo chef ha fatto ha addirittura scomodato il Codacons, che ha chiesto alla Rai – invano – di rivedere il cast del programma di Rai Uno. Ora però, al termine della quarta puntata, secondo alcuni si sta smascherando la sua tattica per favorire il compagno. Cosa è successo in particolare? Partendo dal presupposto che il giovane è uno dei concorrenti più promettenti del cast e che ha mostrato un buon potenziale fin dall’esordio, c’è qualcosa nei giudizi di Selvaggia che lascia alcuni col sospetto..

Ballando, l’ex concorrente Luca Sguazzini colpito da ischemia: la situazione



In pratica, dopo quel timido 6 della prima puntata, la Lucarelli continua a dare 7 alla sua dolce metà mentre agli altri Vip in gioco non risparmia voti piuttosto bassi. Ma non è finita naturalmente, perché a far discutere soprattutto è il secondo zero consecutivo rifilato a Luisella Costamagna, da due settimane infortunata e costretta a ballare con un tutore alla caviglia. Dubbi legittimi insomma.



Ora però tutti sono concentrati su Luca Sguazzini. A quanto si apprende è stato colpito da tre episodi di ischemia cerebrale e la situazione, ovviamente, è grave. “Purtroppo @luca_sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause.”



Nato nel 1988 a Lisbona da genitori italiani, ma è cresciuto tra Madrid e il Brasile fino all’età di 13 anni, poi si è trasferito a Torino; suo papà era direttore generale Ferrari Nord America e ha un fratello maggiore, Dario. Dai primi anni della sua vita, nasce la sua passione per i viaggi e oggi sa parlare quattro lingue, ovvero italiano, portoghese, inglese e spagnolo.

