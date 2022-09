Wanda Nara e Mauro Icardi, arriva la conferma. Una vicenda tra le più chiacchierate quella in merito alla rottura della coppia. I fan avrebbero già ricevuto alcune avvisaglie di capolinea raggiunto, ma in molti continuavano a chiedersi fino a quelche ora fa se fosse o meno la scelta definitiva. Insomma, la situazione sembra essere giunta a un chiarimento da parte della diretta interessata.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Ebbene, seppur la notizia non sia del tutto inaspettata, non si può certo dire che non abbia colpito l’attenzione pubblica. A spiegare la situazione ci ha pensato Wanda Nara. Queste le sue parole.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Arriva la conferma

“È meglio si sappia da me”, scrive Wanda Nara, agente e pare ormai ex moglie di Mauro Icardi, rendendo nota la notizia della separazione sul suo profilo Instagram. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento”, sarebbero state le parole di incipit al post pubblico di Nara. (Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la relazione con un calciatore famoso).

“Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. Wanda Nara annuncia così la separazione da Mauro Icardi dopo tanti gossip e nove anni di amore.

E pare che nella vita dell’agente esista già un altro uomo. Infatti le indiscrezioni risalirebbero a circa una settimana fa, e tra le righe avrebbero trovato conferma anche nelle parole della sorella della showgirl, Zaira Nara: “Non voglio entrare nella vita di mia sorella”.