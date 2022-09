Al GF Vip 7 Pamela Prati è pronta a stupire in positivo, anche se sono già emerse alcune difficoltà legate al suo inizio di avventura nel reality show. Ed è notizia di qualche ora fa che ha voluto già fare un appello agli autori del programma affinché impediscano qualcosa, che indubbiamente la farebbe innervosire tanto. Non sappiamo se Alfonso Signorini e la produzione ascolteranno il suo consiglio o se invece preferiranno andare per la loro strada, rischiando anche di mettere in difficoltà la showgirl.

L’esperienza al GF Vip 7 di Pamela Prati non è comunque cominciata nel migliore dei modi. Prima di raccontarvi del suo appello agli autori, proprio poco dopo il suo ingresso ha avuto delle prime crisi. Lei non ha gradito il fatto che ci siano troppi vipponi al GF Vip 7 e avrebbe quindi preferito un numero più limitato. Ma non finisce qui perché gli autori del programma l’hanno già redarguita per l’uso improprio del microfono e poi ci ha pensato Sara Manfuso a rasserenarla: “So che non è facile, conta su di me. Potrai sempre contare su di me”.

GF Vip 7, Pamela Prati fa un appello agli autori

Parlando con Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7, Pamela Prati si è aperta maggiormente a livello personale e ha confessato che c’è una persona che non vorrebbe assolutamente vedere. Il sito Coming Soon ha riportato le sue affermazioni, proferite dentro la Casa: “Sono felice di essere qui, sì, me la sto vivendo meglio. Sono onesta, ai tempi del mio primo GF Vip mi sentivo soffocare dopo due ore. Detestavo tutto, persino la voce della conduttrice che invece, col senno di poi, mi rendo conto che sia stata anche fin troppo clemente con me. Ilary, che carina”.

Ed ecco poi arrivare la confidenza di Pamela Prati: “Quest’anno temo solo che possano entrare persone un po’ fastidiose, diciamo cosi. Cioè, credo proprio entri una persona in particolare che penso sia più facile possa entrare qui dentro. Diciamo che credo sia anche più adatta a fare questa cosa qui. Ma non lo so, non ho voglia di litigare e urlare. Voglio solo divertirmi. Spero mi sentano”. E Coming Soon ha riferito chi potrebbe essere la persona, che la vippona non vorrebbe proprio incontrare o ascoltare.

Secondo alcuni rumor, Pamela Prati potrebbe aver fatto riferimento a qualche sua ex collaboratrice, che potrebbe soffermarsi sul caso Mark Caltagirone. Ma da parte della gieffina non sono stati fatti nomi e cognomi, quindi non è affatto semplice stabilire con esattezza con chi ce l’avesse realmente.