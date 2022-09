Pamela Prati e Mark Caltagirone, la verità di Pamela Perricciolo. Lunedì 19 settembre la showgirl è tornata nella casa del GF Vip 7 e il suo ritorno in televisione ha fatto discutere non poco. L’ex volto de Il Bagaglino si è presentata “con lo spirito di chi si vuole divertire e vuole far divertire”.

Con Alfonso Signorini il ricordo dell’accesissimo scontro tra la Prati e il conduttore, all’epoca opinionista del primo GF Vip a cui partecipò la showgirl sarda, poi squalificata per aver ripetutamente violato il regolamento. E ancora il discusso caso Mark Caltagirone, scoppiato nel 2019 e dopo il quale Pamela Prati era stata bandita dalla tv.





Pamela Prati e Mark Caltagirone, la verità di Pamela Perricciolo

“La stessa Pamela mi ha detto che con il “Grande Fratello Vip” vuole metterci sopra una lapide”, ha affermato Alfonso Signorini, promettendo di tornare sulla vicenda nelle prossime puntate. E sulla vicenda è tornata anche Pamela Perricciolo, Donna Pamela, che all’epoca del caso Mark Caltagirone era sua manager, amica e confidente. Durante la diretta, Donna Pamela ha lanciato una vera e propria bomba sulla vippona.

“Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto.- ha scritto di Pamela Prati Pamela Perricciolo – Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici. Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”.

Io sono pronta per lo scontro Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.#gfvip pic.twitter.com/oULzkiBHEG — michi⚡ (@michispillatea) September 19, 2022

Insomma, secondo Pamela Perricciolo, all’epoca del caso Mark Caltagirone Pamela Prati era fidanzata. L’identità dell’uomo non si conosce e in quel periodo non esistono foto della showgirl in compagnia di un fidanzato, fatto per cui era stata messa in dubbio anche l’esistenza dell’imprenditore che avrebbe dovuto sposare la Prati. Durante il GF Vip 7 anche Eliana Michelazzo ha voluto lanciare una frecciatina alla sua ex amica: “Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero…Ne vedremo delle belle”.

“Mette le mani avanti”. Pamela Prati, bufera prima di entrare al GF Vip: fuori dalla Casa è già caos