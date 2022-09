“Mette le mani avanti”. Pamela Prati, bufera prima di entrare al GF Vip: fuori dalla Casa è già caos

Il GF Vip 7 sta per iniziare e Pamela Prati per la seconda volta varca la porta rossa di Cinecittà. Per l’ex soubrette del Bagaglino si tratta di un ritorno: è stata già una concorrente nel 2016 in occasione della prima edizione Vip, ma fu squalificata. Fu la conduttrice di quell’edizione, Ilary Blasi, a leggere il comunicato sulla squalifica della soubrette sarda: “Hai più volte infranto il regolamento nonostante i ripetuti inviti del Grande Fratello. Sei uscita dalla casa, ti sei nascosta alle telecamere, ti sei levata il microfono, hai ignorato le convocazioni nel confessionale, per tutte queste ragioni sei squalificata”.

“Salgo sul taxi e vado al GF Vip”, aveva detto Pamela Prati in una intervista a Chi ufficializzando la sua presenza nel reality. “Il GF Vip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione, sono cambiata”, ha affermato Pamela Prati.





Eliana Michelazzo attacca Pamela Prati prima del GF Vip 7

Poco dopo la diffusione della notizia dell’ufficialità di Pamela Prati al GF Vip 7 è intervenuta Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Mark Caltagirone insieme a Pamela Perricciolo. La donna h voluto condividere un messaggio sui social, una sorta di ‘no comment’ motivato. Ecco cosa ha scritto: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

Ora Eliana Michelazzo torna a parlare e lo fa sui social soprattutto dopo che Pamela Prati ha esortato i suoi fan a supportarla nella nuova avventura televisiva e a difenderla. Un appello che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione di Eliana Michelazzo. Come si legge sulla pagina Instagram The Pipol Gossip, l’ex manager della soubrette non è rimasta in silenzio e sui social ha pubblicato una foto di Pamela Prati con questa didascalia: “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi già in difesa? Cosa di paglia bagnatissima …”.

“Il Caltagirone Gate non ci abbandonerà mai – scrive The Pipol Gossip -. L’ingresso a casa di Pamela Prati ha risvegliato il fantasma di Mark. Da un lato Pamela che suggerisce ai suoi followers di difenderla quando sarà nuovamente dentro la Casa, dall’altro la Michelazzo che contrattacca verso la sua ex socia e migliore amica”. Il GF Vip 7 non è neanche iniziato, ma l’atmosfera è da subito incandescente.

“O così o non entra”. Pamela Prati, GF Vip 7 ma a un costo. È costretta a farlo