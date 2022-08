Wanda Nara e Mauro Icardi, le voci sulla coppia non si fermano: ora spunta un misterioso amante di lei e un tradimento. La notizia non arriva da Parigi, bensì dall’Argentina. Nei giorni scorsi, subito dopo la mancata convocazione dell’ex centravanti dell’Inter, era circolata forte l’idea che dietro la decisione di lasciarlo fuori ci fosse una crisi coniugale intensa. Parole smentite dal numero 9 che aveva rispedito tutte le accuse al mittente. “Smettetela di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti”.



“Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano. Quello che non tollerero è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi”. Ed ancora: “Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà. Se oggi vado ad Ibiza con la mia famiglia è perché nel mio lavoro ci hanno dato dei giorni liberi e ognuno li trascorre come vuole e con chi vuole, scegliendo il proprio destino”.





Wanda Nara e Mauro Icardi, crisi certa? Spunta un terzo incomodo



Insomma, i diretti interessati stiano cercando di smentire sui social qualsiasi rumors, ma in Argentina l’ultima indiscrezione è davvero choc. La notizia è stata diffusa da Lucas Bertero in esclusiva al programma “A la tarde”. “Wanda – racconta l’esperto di gossip – avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi…”, ha attaccato. (Leggi anche Wanda Nara: oggi bomba sexy, ma ieri… Irriconoscibile! Le foto)



Per poi concludere: “Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato”. E sembra anche molto famoso. Insomma, una storia che si ripeterebbe visto che l’amore tra Wanda e Mauro nacque proprio da un innamoramento repentino e dal tradimento di lei a Maxi Lopez.



Al tempo compagno di Icardi nella nazionale argentina. L’amore tra Wanda e Mauro dura da quasi 10 anni. Lei è anche la sua procuratrice. Con l’ex marito Maxi Lopez ha concepito tre figli: Valentino, Constantino e Benedicto. Con Icardi ha invece avuto Francesca e Isabella.

