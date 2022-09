Gossip bomba su Wanda Nara e L-Gante. L’ex moglie di Icardi sembra che si stia frequentando con un cantante molto più giovane di lei. Parliamo del popolare musicista 22enne di RKT – una variante del reggaeton – L-Gante. C’è da dire che Wanda non è separata e risulta ancora sposata con il calciatore Mauro Icardi. Sembra, secondo fonti argentine come Infobae, che mentre la donna si trovava a Buenos Aires per le registrazioni del programma “Chi è la maschera?”.

Si tratta della versione sudamericana del nostro “Il cantante mascherato”. Qui è stata sopraffatta da questa storia d’amore impetuosa e improvvisa. “Wanda è ogni giorno più vicina a L-Gand e lui è molto interessato a lei “, hanno fatto sapere i soliti beninformati nel programma Show Partners. Sembra che i due si siano incontrati per la prima volta più di un anno fa ad un evento in cui entrambi erano stati invitati. Da allora più niente, fino a quest’ultimo incontro durante il programma.

Gossip bomba su Wanda Nara e L-Gante: cosa succede

“L-gante è andato a una festa a cui Wanda non è stata invitata, ma ha chiesto di essere aggiunta”, fanno sapere gli esperti di gossip. Inoltre, hanno fatto sapere che Wanda sta cercando casa a Miami, dove ha un negozio di cosmetici, nonostante Icardi giocherà questa stagione al Galatasaray in Turchia.

Wanda Nara ha confermato di essersi separata (ma non divorziata) dal giocatore del Rosario, poiché non ha mai potuto perdonare la relazione di lui con China Suárez e che ha generato un grande scandalo sia mediatico che familiare. “Lei vuole separarsi da molto tempo ma lui no. La parte economica non sarebbe un problema perché tutto si risolve”, hanno aggiunto i beninformati.

Wanda ha Isabella e Francesca con Icardi, e Valentino, Constantino e Benedicto con Maxi López. Cosa succederà ai figli in caso di divorzio è ancora da vedere e capire. Una vicenda che per certi versi ricorda quella che l’Italia sta vivendo con la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Tutto il mondo è paese, alla fine.

