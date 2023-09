Sembrava stesse andando tutto liscio, invece ecco arrivare per Milly Carlucci il primo problema con Ballando con le stelle. Un concorrente è saltato a poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del programma di Rai1. Sono state già diverse le ufficialità riguardanti il cast, ma tardava ad arrivare questa e ora si è scoperto il perché. Nonostante fosse dato quasi per certo, alla fine c’è stato un problema che gli ha impedito di firmare il contratto.

E ora è tutto da rifare per Milly Carlucci, che per Ballando con le stelle dovrà trovare un nuovo concorrente all’altezza di questo nome. Purtroppo è saltato definitivamente e non ci sono possibilità che possa cambiare idea. Parliamo di una defezione importante, infatti era uno dei più attesi data la sua popolarità. Ma i telespettatori devono accettare questa scelta e sono pronti a sostenere le future decisioni della conduttrice.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle, un concorrente è saltato

Dunque, c’è grande delusione nel pubblico ma sicuramente anche in Milly Carlucci, che dovrà rinunciare ad un personaggio rilevante che avrebbe conquistato Ballando con le stelle. Ma questo concorrete è ormai saltato e bisogna mettersi l’anima in pace. A svelare tutto è stato il sito Dagospia, per bocca del giornalista Giuseppe Candela. E sono state spiegate le motivazioni ufficiali che hanno costretto quest’uomo a dire di no.

A rinunciare è lo chef Bruno Barbieri: “Bruno Barbieri non balla più. Ecco perché non vedremo il famoso chef su Rai Uno dalla Carlucci. Dagospia aveva anticipato la partecipazione di Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle. Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata”.

Sicuri della presenza a Ballando sono finora in sei: Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Paola Perego. Niente da fare che Barbieri, che dal 2018 è alla conduzione di Bruno Barbieri – 4 Hotel su Sky Uno.