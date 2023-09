“Al posto di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti”. Bomba Striscia la Notizia, Mediaset sceglie due nuovi conduttori

Striscia la notizia è pronta a partire ma una bomba scuote i telespettatori, dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci non ci saranno Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, la coppia che più di ogni altra è ormai identificativa del programma. Un programma che negli anni si è evoluto ma che non hai mai perso la sua anima battagliera. Quella che sta per iniziare sarà l’edizione numero 35. Il programma debuttò infatti come Striscia la notizia – Giornale Radio alle 20:25 il 7 novembre 1988 su Italia 1.

Il programma era condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo e diretto da Beppe Recchia, con una durata di soli sette minuti. Da lì tantissime cose sono cambiate, nuovi conduttori, personaggi e comparse che a loro modo hanno lasciato il segno. Col passare del tempo furono ingaggiati sempre più inviati a seconda delle regioni di competenza: Cristian Cocco per la Sardegna, Sasà Salvaggio e poi Stefania Petyx per la Sicilia, Pinuccio per la Puglia, il Molise, la Basilicata e parte della Calabria.





Striscia la notizia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani primi conduttori

Max Laudadio per la Lombardia, Luca Abete per la Campania, Moreno Morello per il Veneto oltre all’occupazione di casi di truffe, Luca Cassol-Marco Della Noce-Fabrizio Fontana susseguiti nel ruolo di Capitan Ventosa per risolvere soprattutto ingiustizie varie e casi di apparecchi malfunzionanti a causa di disturbi elettromagnetici, ed Edoardo Stoppa per le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di animali (il cui ruolo è stato affidato temporaneamente a Jimmy Ghione nel 2020).

Ora qualcosa potrebbe cambiare come scrive Libero: “In attesa della conferenza stampa di presentazione prevista il 21 settembre, è Davide Maggio, il guru dei gossip televisivi, ad anticipare che il debutto non sarà affidato né a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti né a Michelle Hunziker e Gerry Scotti, ma a un altro affiatatissimo duo”.

“Sicuramente meno rodati di quelli appena citati ma che visti i precedenti è sicuramente sulla strada buona: saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada a dare il benvenuto per primi al pubblico a casa. Per il comico napoletano e l’attrice e presentatrice spagnola (ma ormai d’italiana d’adozione in tutto e per tutto) sarà il terzo anno di fila in tandem”.