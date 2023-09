Adesso ci siamo ufficialmente: Ballando con le stelle di Milly Carlucci ha confermato chi sarà la sesta concorrente del programma Rai. Quest’ultimo aprirà i battenti il prossimo 21 ottobre, quindi il cast si sta formando piano piano e ora ad essere stata selezionata è un’amata conduttrice televisiva. Anche in questo caso si è scelto un video scherzoso per svelare la sua identità. E il pubblico ha apprezzato questa decisione, anche se le critiche ovviamente non mancano mai.

A Ballando con le stelle Milly Carlucci ha deciso di puntare anche su questa presentatrice come sesta concorrente. C’è già una sua amica e collega a farle compagnia, quindi le vedremo scontrarsi in pista e c’è molta curiosità per capire come danzeranno. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando e in che maniera la pagina Instagram del programma ha voluto comunicare questa scelta ai telespettatori.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha scelto la sesta concorrente: chi è

Come vi abbiamo già detto, Ballando con le stelle e Milly Carlucci in persona hanno adesso scelto la sesta concorrente. In precedenza erano stati ufficializzati i nomi di Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ora questa conduttrice rimpolperà il cast. Nel video di presentazione è stata mostrata, mentre guardava in tv il film Flashdance e mangiava delle patatine e dei salatini seduta sul divano.

La concorrente numero 6 di Ballando con le stelle 2023 è Paola Perego. Una persona, presente nell’abitazione della donna, le ha detto di prepararsi per l’inizio della trasmissione e di non stare quindi seduta senza fare nulla. Il profilo Instagram del programma ha semplicemente annunciato: “Un nuovo svelamento: è Paola Perego la sesta concorrente di Ballando con le stelle. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!”.

Paola Perego conduce dal 2021 Citofonare Rai 2, insieme a un’altra concorrente di Ballando, ovvero Simona Ventura. Nel 2022 ha presentato anche Telethon e Le donne nei lager nazisti. Nel 2020-2021 è stata anche la padrona di casa de Il filo rosso.