Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il settimo concorrente ufficiale della nuova edizione che partirà ufficialmente il prossimo 21 ottobre. Se la giuria sembra essere stata confermata in toto, sul fronte concorrenti all’appello mancano ancora diversi protagonisti. Quelli che ci sono, però, fanno storcere il naso al pubblico che contesta le scelte poco giovanili di Milly. Scrive un’utente: “Non voglio fare Age shaming, per carità, ma possibile che la concorrente più giovane abbia 40 anni?”.

“Noi vogliamo vedere i concorrenti che si ammazzano di salti, piroette, spaccate con coreografie degne delle versioni internazionali del format. Possibile che quest’anno non sia stato fatto un casting adeguato?”. E c’è chi ci va ancora più pesante: “Largo ai giovani insomma”; “Alla faccia della gioventù”; “Ma questo è un ospizio”. L’ultimo concorrente ufficiale ha del resto 72 anni.





Ballando con le stelle, Antonio Caprarica concorrente ufficiale

Di chi si tratta? Del giornalista Antonio Caprarica che sui canali social di Ballando ha confermato la sua presenza. Caprarica si aggiunge quindi a Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Paola Perego. Carriere incredibile quella di Caprarica che esordì nel mondo giornalistico come redattore sindacale del settimanale Mondo Nuovo; tra il 1976 e il 1978 commenta prima la cronaca romana, poi la politica interna su l’Unità, organo ufficiale del PCI.

Apprezzato come inviato televisivo paesi mediorientali, con base a Il Cairo e a Gerusalemme. È statp inviato in Afghanistan, dove mostra i carri armati sovietici che si ritirano sotto l’offensiva dei mujaheddin, poi a Baghdad nell’autunno del 1990. Quando scoppia la prima guerra del Golfo. I più giovani hanno imparato a conoscerlo per la sua esperienza nel valutare gli affari della corona inglese.

Di recente pubblicazione un suo libro su Carlo III. Re che secondo lui non sarà amato come Elisabetta II. “Carlo ha una razione doppia di tedesco: non c’è solo il lato tedesco materno, perché i duchi di Windsor nel pieno della Prima guerra mondiale, quando il nome della famiglia era Saxe-Coburg and Gotha, hanno cambiato nome. Hanno preso il nome dal castello. Anche il padre di Carlo, Filippo, è di una casata di origine tedesca: era detto principe di Grecia, ma perché la Grecia, diventata indipendente, si scelse un sovrano del nord Europa”.