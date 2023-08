Non ha nessuna intenzione di arrendersi Milly Carlucci, che nella prossima edizione di Ballando con le stelle ha un obiettivo ambizioso ma che vuole portare a termine. Ci metterà tutto l’impegno possibile affinché possa farcela e il pubblico ne sarebbe comunque soddisfatto, dato che vedrebbe sul palco una delle più grandi personalità della televisione italiana. Sarebbe un colpo sensazionale, che permetterebbe di ottenere anche ascolti importanti.

E tra l’altro è stata la stessa Milly Carlucci a parlarne, in un’intervista dedicata ovviamente a Ballando con le stelle rilasciata al settimanale Visto. In questa conversazione col giornalista si è anche soffermata sulla prossima giuria della trasmissione, al momento non ancora riconfermata in modo ufficiale. Anche se le ultime indiscrezioni riferiscono che Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni dovrebbero rimanere al loro posto.

Leggi anche: “La decisione sulla nuova giuria”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela tutto al pubblico





Milly Carlucci, a Ballando con le stelle vuole la big della tv

Ma Milly Carlucci è anche consapevole che questa big della tv non potrà essere una concorrente di Ballando con le stelle, dati gli impegni lavorativi. Ma lo scopo principale sarebbe quello di averla nel programma in veste di ballerina per una notte. Ci ha provato già in passato a convincerla, invano, ma le ultime novità professionali potrebbero cambiare improvvisamente gli scenari. E la padrona di casa porterebbe a casa un grandissimo traguardo.

Milly Carlucci vorrebbe portare in pista Barbara D’Urso, come ammesso a Visto: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”. Effettivamente, non avendo più la conduzione di Pomeriggio Cinque ed essendoci incertezza su ciò che farà nei prossimi mesi, potrebbe optare per questa inedita esperienza.

Ma secondo quanto detto da Ultimenotizieflash, Pier Silvio Berlusconi le avrebbe già negato una sua intervista a Belve di Francesca Fagnani, infatti Barbara D’Urso ha ancora un contratto valido con Mediaset fino a dicembre. Vedremo cosa succederà invece con Ballando con le stelle.