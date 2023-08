Ballando con le stelle è uno dei temi più dibattuti di questi giorni e adesso ci ha pensato Milly Carlucci a scaldare ancora di più il pubblico con parole bomba sulla prossima giuria. La trasmissione di Rai1 è molto amata dalla gente e c’è anche grande curiosità su coloro che parteciperanno in qualità di concorrenti. Tante le indiscrezioni uscite recentemente, anche se quattro nomi appaiono ormai praticamente certi e mancherebbe solo l’ufficialità.

Infatti, come vi abbiamo già detto in un precedente pezzo, a Ballando con le stelle di Milly Carlucci vedremo 4 nomi big. Prima di parlare della giuria, ecco cosa vi abbiamo raccontato: Giuseppe Candela di Dagospia ha affermato che “una scatenata Milly Carlucci prova a ‘depistare’ ma il cast prende forma. Ci sono i primi quattro concorrenti ‘certi’: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammucari“. Ma non c’è l’annuncio della Rai.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa un annuncio sulla giuria

Nella sua intervista al settimanale Visto relativa a Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha toccato l’argomento giuria ma anche quello inerente il cast. Su quest’ultimo tema ha detto: “C’è gran voglia tra i personaggi di prender parte al programma, ma quando gli dici che devono cancellare la propria vita per quattro mesi vogliono giustamente veder riconosciuta questa presenza anche a livello economico“, ha concluso.

Incalzata sui giurati che saranno presenti a Ballando, Milly ha esclamato a Visto: “La giuria deve essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Bisogna capire pure chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Ma tutto questo avverrà a settembre e non prima. Adesso è il momento in cui si dicono tante cose. Ma tutto questo è normale perché siamo italiani e tifosi per natura e, quando nascono in un contesto educato, le polemiche sono divertenti. Ma non bisogna trascendere, né mai superare il limite“.

L’unica che sembrerebbe però a rischio potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, anche se secondo il sito Gossip e Tv alla fine dovrebbe restare. Nonostante le parole enigmatiche di Milly, i giurati dovrebbero rimanere gli stessi: oltre a Selvaggia, ci dovrebbero essere Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.