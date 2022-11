Carolyn Smith siede dal 2007 come giudice di Ballando con le stelle. Ha visto tanti concorrenti, centinaia di esibizioni e ha sempre giudicato con grande competenza e professionalità le performance dei concorrenti dello show di Milly Carlucci. A Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua esperienza in questa edizione del programma di Rai1 caratterizzata da tante polemiche: “Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”.

Non poteva mancare un suo commento sull’ultimo caso che ha fatto molto discutere: la squalifica di Enrico Montesano per aver indossato la maglietta della X Mas. La coreografa scozzese si è limitata a commentare: “Non conosco la vicenda storica della Decima Mas, ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta”. Per quanto riguarda la posizione dell’attore sui vaccini, l’idea di Carolyn Smith è simile a quella di Milly Carlucci: “Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni”. Va anche detto che sulle performance di Enrico Montesano, la giudice di Ballando ha sempre valutato positivamente il concorrente.

Leggi anche: “Avete rotto le p…”. Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è una furia col concorrente: caos in studio





Ballando, Carolyn Smith stronca Selvaggia Lucarelli

Durante l’intervista si tocca anche l’argomento che riguarda Selvaggia Lucarelli. In più di un’occasione, infatti, la giornalista ha in qualche modo stuzzicato la coreografa, lanciandosi in discorsi che hanno messo a dura prova il suo proverbiale aplomb inglese. Carolyn Smith ha parlato della sua collega e ha detto: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

Carolyn Smith ha anche dato il suo giudizio personale sul fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, che è stato eliminato nella puntata di sabato 19 novembre: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”.

In questa edizione di Ballando con le stelle, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un battibecco nel corso della quinta puntata dopo l’esibizione di Luisella Costamagna. “Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara”, ha detto Lucarelli e pronta è arrivata la riposta della coreografa: “Vatti a vedere Chicago e All That Jazz! Ascolta, io ho avuto l’educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Faccio Ballando dal 2007”.