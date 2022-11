C’è qualcosa che non torna sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle. E più di qualcuno, famoso o meno, informato e non, punta il dito proprio sulla sua compagna: Selvaggia Lucarelli. Secondo alcuni infatti, forse una maggioranza ampia di telespettatori a giudicare dai commenti sui social, è stata tutta colpa della giudice a decretare l’uscita del giovane dal programma. Chi ha visto l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, sa di cosa parliamo.

Lo chef è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio. Chi la pensa esattamente così è, ad esempio, Anna Pettinelli. A Domenica In, la conduttrice radiofonica ha imputato la sua uscita proprio a Selvaggia. Ha detto: “A me è dispiaciuto che sia uscito. Io non ho capito perché non hanno tirato fuori il salvacondotto, secondo me c’entra un po’ la fidanzata. Proprio non capisco, o meglio, mi sono fatta una mia idea”.

L’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle

E ancora: “Secondo me c’entra per com’è fatta Selvaggia, visto che lei è una divisiva e secondo me è per questo che i telespettatori non hanno premiato Lorenzo. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale si tengono la possibilità di salvare lì ferma per un’altra persona. Per me Lorenzo Biagiarelli meritava di essere ripescato, questo è quello che penso”.

Momentaneamente eliminati, ma ringraziamo chi ci ha supportato dall’inizio… fino a qui🙏🏼💙🕺🏼💥#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/n40MdQLKFM — Lorenzo Biagiarelli (@lorenzobiagiare) November 20, 2022

Sempre da Mara Venier, un altro che ha detto la sua a riguardo è stato Alberto Matano: “Mara devo essere sincero. A me è molto dispiaciuto che sia uscito Lorenzo Biagiarelli. A me piaceva come concorrente. Però io ho un’opinione in merito alla sua eliminazione. Un po’ di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane”.

Conclude Matano: “E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. Se lui al televoto ha perso è anche perché c’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta. Capisco che è stato il pubblico a volerlo fuori alla fine, ma la giuria ha le sue colpe. La narrazione su Lorenzo è stata precisa e negativa. Per molte puntate su di lui sono piovute tante critiche. Secondo me i giudizi negativi sono stati troppi”. Come stanno allora le cose?

