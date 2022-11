È successo di tutto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle? E la vera domanda è: quale coppia è stata eliminata? Ve lo diciamo subito: a lasciare il programma è Lorenzo Biagiarelli, insieme alla sua splendida coreografa Anastasia Kuzmina. I due sono stati eliminati a Ballando con le Stelle 2022. Sospiro di sollievo anche per tutti quelli che in queste settimane l’hanno criticato aspramente per via del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli.

Il motivo però sembra essere nelle esibizioni: che non hanno convinto il pubblico. I due infatti sono stati penalizzati dalla giuria e dal voto social. Lorenzo e Anastasia sono prima finiti allo spareggio finale con Rosanna Banfi e Simone Casula e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Alla fine però, ad avere la peggio sono stati proprio Biagiarelli e Kuzmina che non sono andati oltre il 27% delle preferenze.

Quale coppia è stata eliminata da Ballando?

Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio si sono invece salvati rispettivamente con il 36% e 37% dei voti. In piedi invece restano: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villfor, Iva Zanicchi e Samuel Peron. Quella del 19 novembre è stata una puntata molto intensa di Ballando.

Basti pensare che Selvaggia Lucarelli era presente ma aveva perso la mamma all’alba e Fabio Canino era in video-collegamento perché positivo al Covid. Alla fine la classifica era questa: 1. Ema Stokholma e Angelo Madonia; 2. Gabriel Garko e Giada Lini; 3. Alessandro Egger e Tove Villfor; 4. Iva Zanicchi e Samuel Peron; 5. Lorenzo Biaggiarelli e Anastasia Kuzmina; 6. Rosanna Banfi e Simone Casula; 7.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Alla fine la classifica è cambiata con tesoretto e voto social: quello del giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 60 punti ed è stato dato ad Alessandro Egger. Tuttavia il giudizio non è stato confermato da Rossella Erra che ha spezzato il punteggio per dare la metà a Gabriel Garko. Una puntata davvero incredibile. Non c’è che dire.

