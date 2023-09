Alla faccia di chi diceva che a Ballando con le stelle 2023 c’erano solo concorrenti grandi: ora arriva pure il giovane figlio vip. Dopo Sara Croce, la ex Bonas di Avanti un altro, anche un altro giovanissimo farà parte del cast di ballerini nello show di Milly Carlucci, in partenza il prossimo 21 ottobre. E poi mancano ancora diversi protagonisti, ma la cosa non ha frenato le critiche di parte del pubblico, che ha iniziato a contestare le scelte “poco giovanili” della produzione. “Non voglio fare Age shaming, per carità, ma possibile che la concorrente più giovane abbia 40 anni?”, il commento di un’utente.

E altri: “Noi vogliamo vedere i concorrenti che si ammazzano di salti, piroette, spaccate con coreografie degne delle versioni internazionali del format. Possibile che quest’anno non sia stato fatto un casting adeguato?”. E c’è chi ci va ancora più pesante: “Largo ai giovani insomma”; “Alla faccia della gioventù”; “Ma questo è un ospizio”. Ricordiamo che finora i concorrenti ufficiali sono Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Teo Mammuccari e Sara Croce.

Ballando con le Stelle, arriva il figlio vip

E a loro adesso si aggiunge il figlio vip: a Ballando con le Stelle arriva Lorenzo Tano che, per chi non lo sapesse, è il figlio di Rocco Siffredi, che come si vede dal video di annuncio si sta già allenando per scendere in pista e conquistare la giuria del programma di Rai1 in partenza tra poche settimane.

Chi è Lorenzo Tano, futuro ballerino nel programma di Milly Carlucci. Come detto, è figlio dell’attore, produttore e regista di film a luci rosse Rocco Tano, in arte, Rocco Siffredi e dell’attrice Rozsa Tassi, in arte Rosa Caracciolo. Classe 1996, ha sempre vissuto a Budapest e si è diplomato alla British International School della capitale ungherese.

📣Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/aMzhRXlHKS — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 22, 2023

Dopo la laurea in Economia e Commercio, ha scoperto nella fotografia un suo possibile futuro ma è anche molto appassionato di moto. “Leonardo per adesso si è buttato sull’atletica, è stato selezionato dal team ungherese, quindi tutte le energie le sta mettendo nello sport”, aveva detto poco tempo fa papà Rocco.