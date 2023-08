Ballando con le stelle 2023, ancora cambiamenti in vista dello start. Alla guida del timone una carismatica Milly Carlucci, e poi? La trasmissione continua ad andare incontro ad alcune indiscrezioni che tirerebbero in ballo alcuni stravolgimenti nel cast, anche in merito alla presenza o meno di alcuni componenti della giuria. Oltre alla notizia che accende i riflettori sulla possibilità di vedere in studio la partecipazione di Barbara D’Urso, nelle ultime ore le notizie riguarderebbero anche la messa in discussione di un altro volto vip che ha accompagnato le precedenti edizioni del programma.

Ivan Zazzaroni fuori da Ballando con le stelle? Uno start attesissimo per lo show di Milly Carlucci e ancora tante indiscrezioni che si susseguono di giorno in giorno. Prima tra tutte quella che riguarderebbe l’intenzione di Milly di portare in studio Barbara D’Urso: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”.

Leggi anche: “La super big della tv in pista”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci la vuole a tutti i costi





Ivan Zazzaroni fuori da Ballando con le stelle 2023? L’indiscrezione corre veloce sul web

E Barbara D’Urso cosa ne pensa di tutto questo? “L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo. L’ho dovuto declinare purtroppo per vari motivi. Ma Milly è stata davvero molto gentile e volitiva. Voleva facessi la ballerina per una notte ed è stata convincente. Però in quel periodo non potevo accettare. Ma ringrazio per avermelo chiesto. Guardo la trasmissione e mi piace tanto. Amo la danza“, sono state le parole di Barbara D’Urso rilasciate sul programma di Milly.

Ma in attesa di scoprire se l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 possa o meno prendere parte al programma, nelle ultime ore le novità riguarderebbero anche la presenza o meno del giurato. Ivan Zazzaroni, si apprende sul web, potrebbe non essere confermato nel banco della giuria. In attesa di comprendere se la notizia sia o meno veritiera, sul profilo Twitter La TV-Estate sono stati tirati in ballo anche altri nomi gettonatissimi per la nuova edizione del programma.

I nomi sono decisamente ‘forti’ e sarebbero quelli di Simona Ventura, Anna Pettinelli, Valeria Marini, Teo Mammucari e Paola Perego. Ma è bene sottolineare che si tratta solo di rumor e come tali andrebbero ancora presi. Insomma, se i nomi dovessero essere confermati, sarebbe un colpo sensazionale, che permetterebbe di ottenere anche ascolti importanti per la trasmissione già di successo di Milly.