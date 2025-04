Durante la terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sera su Canale 5, non sono mancate sorprese e momenti inaspettati. A pochi minuti dal verdetto finale, che avrebbe decretato il nuovo eliminato, l’attenzione del pubblico è stata catturata da un episodio che ha acceso gli animi in studio.

Sul palco si sono sfidati in ballottaggio Chiara, TrigNO e Luk3, ultimi tre allievi rimasti in bilico dopo le manche a squadre. Proprio durante la performance di Chiara, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, è accaduto qualcosa di imprevisto: scivolando su alcuni coriandoli sparsi a terra, l’allieva si è fatta male a un piede. Nonostante il dolore, ha stretto i denti e ha portato a termine l’esibizione. E non finisce qui.

Chiara bacia Michele, la reazione di Trigno

Nel pieno della coreografia, Chiara ha stupito tutti baciando sulla bocca il professionista Michele, come previsto dal copione. Un gesto scenico che ha però scatenato la gelosia del fidanzato TrigNO, anche lui in ballottaggio e presente in studio. E intanto sui social c’è chi azzarda: “Ora succede un casino…”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che con la sua solita ironia ha colto la palla al balzo per punzecchiare il cantante con un sorriso: “Come ti senti?”. Pronta e divertente la risposta di TrigNO: “Devo bere”. Magari qualcosa di forte…

Alla fine della sfida, Chiara è riuscita a convincere la giuria ed è stata la prima a salvarsi. Restavano così TrigNO e Luk3 a contendersi il posto nella scuola. Alla fine è stato Luk3 a dover lasciare il programma. Poco dopo il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Witty, manifestando la sua volontà di continuare a lavorare nel mondo della musica.

