Amici 24, brutte notizie dal serale: una delle allieve più amate dal pubblico e favorite per la vittoria finale è rimasta vittima di una caduta durante la registrazione della puntata. Avrebbe riportato un danno al piede e molti si sono chiesti se sarà in grado di continuare o meno. “La ballerina è caduta. – si legge su Il Vicolo delle News – purtroppo è scivolata sui coriandoli mentre ballava“. Parole che poi sono state riprese anche da Superguida Tv.

“Sii è salvata per prima al ballottaggio finale, ma si è fatta male al piede. Mentre balla bacia in bocca il ballerino professionista. Maria De Filippi dice che TrigNo era molto geloso”. Non è chiara l’entità del problema, né in tempi di recupero. Le prime sensazioni sono rassicuranti e tutti fanno (facciamo) il tifo per lei.





Amici 24, brutta caduta per Chiara: si è fatta male al piede

Parliamo di Chiara, una delle ballerine più amate di questa edizione che sta colpendo tutti per forza, coraggio, talento ed umilità. Forse troppa umilità come ricorda questo fan sulla pagina instagram ufficiale di Amici. “Ti prego Chiara, basta. Tu non ti puoi sottovalutare così. Voglio solo sperare che sei cosciente che è un programma televisivo e che purtroppo entrano altre dinamiche in gioco”.

E Ancora: “Se esistesse un mondo giusto e di talento, tu neanche dovresti essere là, ma saresti nei teatri poi importanti a ballare e brillare. Ognuno può avere la propria opinione ed è giusto così, ma Chiara è meravigliosa in tutto quello che fa. E chi non lo vede e perché di danza ne capisce il movimento dei capelli e basta. In bocca al lupo”.

Sono molti a pensare che potrebbe essere lei la vincitrice. “Chiara da quando è entrata non ha quasi mai fatto il suo stile ed è per questo che si sente sempre insicura. Meriti di vincere per il percorso che hai fatto, per i miglioramenti e per la bella persona che sei”.