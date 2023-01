Attimi di panico durante l’ultima puntata di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, durante l’intervista ad Alessia Marcuzzi, si è resa conto di qualcosa di strano che stava accadendo in mezzo al pubblico. Nella puntata del 15 gennaio, la zia ha ospitato anche Luca Tomassini, insieme alla Marcuzzi hanno parlato di Boomerissima. Poi il colpo di scena durante l’intervista. Per prima cosa si è sentito un rumore molto forte e sordo.

Naturalmente Mara Venier si è spaventata, ha sobbalzato e poco dopo ha chiesto cosa fosse successo agli autori: “Ahia! Oddio, è caduto qualcuno, si è fatto male? Chi è? Un fotografo, ok è tutto a posto?”. Da quello che è emerso poco dopo, sembra che un fotografo di studio sia scivolato e abbia battuto a terra, tuttavia sembra non essersi fatto niente di grave. A quel punto la zia, dopo aver capito che fosse tutto ok con l’uomo, ha continuato a parlare con Alessia Marcuzzi su Boomerissima.

“Mi sono lanciata – ha detto la Marcuzzi – perché volevo che il programma fosse completo e che io diventassi più completa. Il direttore Coletta mi ha detto che mi voleva vedere in vesti diverse. Infatti mi sono buttata a cantare e ballare. Ho fatto capriole, il palo della lap dance, mi sono pure fatta dei lividi. Sono diventata ballerina grazie al mio direttore artistico Luca Tomassini”.

E ancora: “Lui è bravissimo e fa ballare anche un pezzo di legno. Mi sono impegnata tantissimo per arrivare a ballare. Da luglio sono andata tutti i giorni in sala prove. Anche perché non potevo far sfigurare Luca Tomassini. – ha dichiarato Alessia a Domenica In – Poi amo ascoltare le storie di Luca, che negli anni 80 e 90 ha lavorato con i più grandi artisti, anche con Madonna”.

Poi conclude Alessia Marcuzzi: “Nella prima puntata ho ospitato anche Fiorello, che però ha fatto un caos con il mio numero. Adesso il mio numero ce l’ha tutta Italia. Devo dire che ho ricevuto migliaia di messaggi dolcissimi. Infatti ti dirò che lo tengo. Ho anche un altro numero adesso, ma tengo anche quello vecchio. Pensa che mi hanno anche messa in un gruppo per invitarmi a un matrimonio. Poi una bambina che si chiama Adele mi ha scritto cose dolcissime”.

