Antonino smascherato da Edoardo Tavassi. Durante la scorsa puntata del GF Vip 7, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha parlato di una chiacchierata in tra Oriana Marzoli e Luca Onestini e per questo motivo il fratello di Guendalina Tavassi ha messo in dubbio la sua quarantena fuori dalla Casa. Antonino Spinalbese è infatti uscito per un intervento chirurgico ed è stato fuori dal Grande Fratello Vip per la ripresa e la quarantena per due settimane.

Durante i giorni scorsi anche i fan hanno messo in dubbio il fatto che Spinalbese sia stato totalmente all’oscuro delle dinamiche della casa e che abbia sentito anche Ginevra Lambroghini e ora a smascherarlo ci ha pensato Edoardo Tavassi.

Leggi anche: “Ha violato il regolamento”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese: il suo ritorno è già un caso





Antonino smascherato da Edoardo Tavassi: “Tu guardavi il GF Vip in tv”

Dopo aver sentito il discorso di Spinalbese sulla chiacchierata tra Luca e Oriana in piscina, Tavassi ha smascherato Antonino: ”C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita…”, ha detto Edoardo come riportato da Biccy.

Una volta smascherato, Antonino è andato nel pallone cercando di smentire (senza riuscirci) l’accusa di Edoardo Tavassi. “No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono”.

#gfvip

Un conto stare in albergo con una guardia ed star realmente isolati

Un conto essere in ospedale dove ci sono medici infermieri in più a sentito anche Ginevra x mettersi d'accordo x continuare la pagliacciata gintonica infrangendo il regolamento x me Antonino e fuori — BASTA SHIP AL GFVIP 🥱🥱 (@surreale61) January 7, 2023

“Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito“, ha detto Antonino non convincendo Edoardo Tavassi e il pubblico a casa. A questo punto sono in tanti a chiedere al GF Vip la squalifica del concorrente, che fuori dalla casa, oltre ad aver parlato con Ginevra, avrebbe ricevuto delle dritte da persone esterne alla Casa.