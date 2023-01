Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, piovono sospetti. Una coppia che ha attirato fin da subito l’attenzione dei fan e che alla luce di quanto accaduto solleverebbe anche alcuni dubbi: i due gieffini hanno avuto contatti? Una domanda lecita da quando Antonino Spinalbese si sarebbe momentaneamente allontanato dal gioco per motivi di salute.

I sospetti dei fan su Antonino Spinalbese. Come molti già sapranno, l’ex di Belen avrebbe abbandonato la casa del GF Vip 7 per fare fronte a una situazione che tira in ballo la sua salute. Un allontanamento dal gioco momentaneo che non poteva fare sorgere nei fan i dovuti dubbi del ‘caso’: cosa sarà successo fuori dalla casa? O meglio, Antonino e Ginevra hanno avuto modo di restare in contatto?

I sospetti dei fan su Antonino Spinalbese: “Ha avuto contatti con lei…”

Ormai Antonino Spinalbese ha nuovamente varcato la soglia della gettonatissima porta rossa del reality per poter riprendere in mano le redini del gioco dopo ben due settimane di assenza: “Sono sollevato a vedervi qui. Ho fatto tipo 8/9 giorni di quarantena. Ma tutto dal 31 è stato. I valori sono rientrati, il pancreas sì, ma se n’è aggiunta un’altra. Mangiare? No, non posso mangiare nulla. Sì, sono dimagrito… è normale. Poi mi daranno la bilancia. Io non so cosa è successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta. Una cosa che mi ha detto il medico è che non dovete stressarmi, niente litigi”. (“Quando torna Antonino…”. GF Vip, Donnamaria se lo lascia sfuggire: ha già avvisato Antonella).

Ma allora perché i fan del programma sono arrivati alla conclusione che l’ex di Belen abbia avuto contatti con Givevra, andando a infrangere il regolamento del gioco? Pare che il dettaglio della conversazione tra Daniele Dal Moro e Antonino non sia sfuggito ai più attenti. Daniele ha domandato: “Ci sei riuscito?”. Secondi di perplessità e poi la risposta di Antonino: “Ah si, ovvio”. I fan che non si lasciano scappare assolutamente nulla, hanno avuto il dubbio che i due potessero parlare di Ginevra Lamborghini, ma altri restano del parere che la domanda fosse riferita alla figlia di Antonino.

Insomma, i sospetti circolano veloci sul web e attendono di trovare una risposta che li possa mettere a tacere definitivamente. E un altro dettaglio che non sfugge è presto rivelato: a quale destino andrà incontro la coppia? I due gieffini riusciranno a guardarsi dentro di sé per capire cosa sta dettando il loro cuore? Insomma, le puntate a seguire non possono che essere quelle decisive per chiarire la situazione tra di loro.