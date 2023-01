Grande notizia al GF Vip 7: Antonino Spinalbese è ritornato nella casa dopo l’uscita momentanea a fine dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo ha fatto nella giornata di sabato 14 gennaio, tra l’entusiasmo generale dei compagni di avventura. Ma a fare rumore è stato anche un suo bacio dato ad una vippona, che ha sorpreso gli utenti, i quali hanno sottolineato proprio questo gesto dell’ex partner di Belen Rodriguez. Tante le voci uscite su di lui, ma alla fine il rientro è stato ufficiale.

Secondo quanto era trapelato nei giorni scorsi, per ritornare al GF Vip 7 Antonino Spinalbese avrebbe chiesto un aumento del cachet per portare avanti questa avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. “Ha chiesto più del doppio e glielo vogliono dare. Per ora sta facendo la quarantena per rientrare”, si era letto nella segnalazione riportata da Deianira Marzano. Ora, però, la cosa certa è che ha fatto il suo nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia con tanto di bacio a sorpresa.

Leggi anche: “Maltrattata, cose oscene”. GF Vip 7, rivelazioni choc su Sarah Altobello: fuori tutto





GF Vip 7, Antonino Spinalbese torna e bacia a sorpresa una vippona

Un vero e proprio colpo di scena al GF Vip 7, con Antonino Spinalbese che ha subito fatto parlare di sé. Da un momento all’altro la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini ha deciso di freezare i gieffini, che da regolamento non potevano quindi muoversi. A quel punto c’è stato l’arrivo del giovane che ha iniziato a vagare per tutta la casa. E ha esclamato: “Sono sollevato a vedervi qui, perché sono stato solo. Ho fatto 8-9 giorni di quarantena e adesso devo fare un paio di cure. I valori sono rientrati, il pancreas sì”.

E poi Spinalbese ha detto ancora, come riferito da Novella 2000: “Se n’è aggiunta un’altra. Comunque non posso mangiare nulla. Sono dimagrito ed è normale, mi daranno la bilancia. Non so cosa sia successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta e una cosa che mi ha detto il medico è che non dovete stressarmi. Niente litigi”. Ma a rendere tutto ancora più magico è stata la pace raggiunta con una concorrente. Immagini che hanno sorpreso tutti i telespettatori da casa.

– Antonino da un bacio a Nikita

– Antonino abbraccia Nikita

– Nikita porta un bicchiere d'acqua ad Antonino



IL MULTIUNIVERSO, MA CI PIACE ♥️#gfvip #nikiters #gintonic pic.twitter.com/Ygfto8xyt5 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 14, 2023

Antonino Spinalbese ha quindi fatto pace con Nikita Pelizon, dopo tanti screzi, dandole un bacio sulla guancia e un forte abbraccio, che è stato ricambiato dalla modella. E il pubblico ha commentato: “Abbiamo apprezzato molto”, “Antonino che dà un bacio e un abbraccio a Nikita. Lei che gli porta un bicchiere d’acqua. Il multiverso che ci piace”.