Rivelazioni scottanti fuori dal GF Vip 7 su Sarah Altobello. A parlare è una persona che è molto vicina alla concorrente del reality show di Canale 5, la quale ha vissuto certamente momenti tutt’altro che tranquilli e piacevoli nel recente passato. E ora sono state fatte vere e proprie accuse pesantissime nei confronti di un vippone, che dovrà sicuramente essere informato di queste dichiarazioni per poter eventualmente replicare. E non sappiamo se Signorini tirerà fuori di nuovo questo argomento nella prossima puntata.

Prima di raccontarvi tutto su quanto successo nelle scorse ore, nella casa del GF Vip 7 Sarah Altobello è finita nel mirino per un gesto ritenuto sgradevole. La donna è stata presa di mira dopo aver ruttato involontariamente. Nel momento in cui è successo Sarah si trovava seduta sul divano con a fianco Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, troppo impegnati a scherzare tra loro. Caustici i commenti sui social da: “Ti serve un digestivo” a chi bolla la cosa come ‘disgustosa’. Ma torniamo ai fatti ancora più attuali.

Leggi anche: “Roba da porcile”. GF Vip 7, Sarah Altobello sommersa dalla critiche: il video del momento





GF Vip 7, parla il manager di Sarah Altobello: “Cose oscene”

Quest’uomo che supporta quotidianamente fuori dal GF Vip 7 Sarah Altobello ha esclamato a Novella 2000: “Sono innamorato di lei, ci tengo. E spero che anche lei mi voglia bene, spero che un giorno realizzeremo un sogno a cui tengo molto. Ovvero che lei sia solo ed esclusivamente la mia compagna di vita, la porterei all’altare senza problemi. Quando ci sono l’amore e il rispetto, c’è tutto”. Ma ha anche detto cose spiacevoli successe alla vippona: “Lei è stata maltrattata, usati termini e un linguaggio poco educati”.

A parlare a Novella 2000 è stato Tony Toscano, manager di Sarah Altobello, che ha criticato Attilio Romita: “Ha fatto degli apprezzamenti volgari. Come volerla accogliere nel camper e farle proposte oscene. In più è stata offesa anche quando Romita ha affermato che Sarah non sarebbe stata all’altezza di frequentare i suoi stessi ambienti. Edoardo Tavassi? Trovo che sia un tipo molto arrogante, e che voglia sempre stare al centro dell’attenzione. Nikita Pelizon invece ha lasciato intendere che avesse degli scheletri nell’armadio, Sarah non ne ha, è una persona sincera e schietta. Il suo modo di parlare è quello di una persona educata”.

Intanto, al GF Vip c’è stato anche tanto divertimento con Edoardo Donnamaria che ha fatto lo show. Il volto della trasmissione Forum ha quindi fatto una imitazione della sua partner, scatenando ilarità in tutti i presenti. Infine, Antonella ha tagliato corto: “Non mi sa nemmeno imitare”.