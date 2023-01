GF Vip 7, figuraccia di Sarah Altobello: nessuno se n’è accorto ma le telecamere hanno ripreso tutto e sui social è scoppiato subito il putiferio. Sarah, nelle ultime puntate, sta conquistando consensi dopo mesi in cui sembrava essere finita ai margini del gioco. Un gioco che lei ha accettato di fare con entusiasmo, come una nuova sfida. Del resto tutta la sua carriera lo è stata come raccontò proprio lei durante una recente intervista.



“Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno – ha rivelato Sarah Altobello – Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice. Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato”.

Leggi anche: “Ma l’ha fatto davvero”. GF Vip 7, clamoroso errore di Sarah Altobello: le immagini





GF Vip 7, Sarah Altobello: inconveniente in diretta



E ancora: “Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”. A credere in lei è stata la mamma , Maria Legrottagie, detta Mariolina con la quale il legame è stato sempre speciale anche prima della nascita.



“Quando ero incinta di Sarah i dottori cominciarono a fare del terrorismo: dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi. Ma io non ascoltai nessuno. La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah”.

Anche il rutto, Sarah Altobello grazie di esisterepic.twitter.com/B5w7bliP5z — Andrea | 紫 💜 Reign (@andreahafame) January 11, 2023



Sarah che nelle ore scorse è stata presa di mira dopo aver ruttato involontariamente. Nel momento in cui è successo Sarah si trovava seduta sul divano con a fianco Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, troppo impegnati a scherzare tra loro. Caustici i commenti sui social da: “Ti serve un digestivo” a chi bolla la cosa come ‘disgustosa’.