Antonino Spinalbese è ancora in ospedale: l’hair sylist è uscito dalla casa del GF Vip per un’ operazione di routine. Inizialmente si pensava che potesse aver visto la figlia Luna Marì avuta dalla relazione con Belen Rodriguez. In realtà si è sottoposto ad accertamenti medici, come poi ha spiegato Alfonso Signorini in collegamento con il vippone dalla sua stanza d’ospedale: “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa”, ha confessato il padrone di casa. “Certo, non mollo. io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie”.

Non è un mistero infatti che Antonino Spinalbese soffra di una malattia autoimmune al pancreas che lo costringe a un costante screening di controllo che lo porta a rimanere continuamente monitorato. Durante l’ultima puntata, l’hair stylist ha annunciato che a breve avrebbe fatto ritorno nella casa, continuando così il suo percorso. A oggi tuttavia la produzione non ha ancora dato aggiornamenti sullo stato di salute dell’hairstylist e i fan si stanno dunque chiedendo cosa stia accadendo.

GF Vip, quando torna Antonino: lo dice Edoardo Donnamaria

Insomma, passata la degenza, Antonino Spinalbese dovrebbe fare rientro in casa e tornare insieme ai suoi compagni d’avventura che da oltre 100 giorni vivono a Cinecittà. Ora a fornire uno spoiler sul rientro del concorrente ci ha pensato Edoardo Donnamaria durante una delle tante discussioni con Antonella Fiordelisi. Mentre litigavano il volto di Forum ha esclamato: “Non ti preoccupare… domani, o dopodomani, quand’è?, tornerà Antonino con cui potrai avere il rapporto che vuoi!”.

Pertanto è davvero probabile che a giorni Antonino Spinalbese possa fare nuovamente rientro nella casa del GF Vip e proseguire il gioco. Il concorrente dovrebbe essere uscito dall’ospedale e sarebbe stato trasferito in albergo per sostenere la quarantena. Infatti dopo i recenti casi di Covid è stato allungato il periodo di isolamento per evitare che possa scoppiare un altro focolaio in casa.

Durante l’ultima puntata Antonino Spinalbese ha avuto modo di parlare con gli altri vipponi e ha lanciato una frecciata a Oriana Marzoli. Stuzzicato da Alfonso Signorini che ha detto: “Sei l’unico con cui lei ha avuto una relazione un po’ diversa”, Antonino ha risposto piccato: “Sono fortunati gli altri, nel caso in cui qualcuno dovesse avere qualcosa con lei te la fa pagare, e io ho pagato, mi hai voluto fare passare per una persona che tratta male le donne”. Accuse anche abbastanza pesanti che fanno calare il sipario sul loro rapporto.