Nella serata di lunedì 9 gennaio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7 e c’è stato il collegamento con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez è ancora fuori dal reality show, in convalescenza dopo l’intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. E dopo la puntata è emersa una sorta di segreto sul concorrente, svelato da Giaele De Donà. Anche altri vipponi avevano comunque iniziato ad avere dei dubbi, ma ora ci sarebbe stata la conferma che sa tanto di cosa definitiva.

Fuori dal GF Vip 7 Antonino Spinalbese avrebbe la possibilità di fare qualcosa di specifico, che nessuno pensava fosse possibile. Innanzitutto, come riportato dal sito Biccy, lui ha parlato con Luca Onestini di Oriana: “In realtà ho visto che mi dai ragione, cosa hai detto ad Oriana in piscina? Sì, le hai detto che davi ragione a me sul fatto che io e lei abbiamo avuto una cosa leggera, ma lei l’ha fatta passare per un’altra cosa. Perché si vede che te l’avrà proposto anche a te. Tu puoi giocare con lei e non succede nulla, gioco io e sono il cattivo”.

GF Vip 7, fuori il ‘segreto’ su Antonino Spinalbese

Poi al GF Vip 7 è arrivata la pronta risposta ad Antonino Spinalbese da parte di Luca Onestini: “No, ho detto che le cose si fanno sempre in due ma il fatto è che a lei ha dato fastidio una cosa. Che tu dopo abbia detto: ‘Quasi mi vergogno, mi pento, mi dà fastidio che ci sia stato qualcosa’. E non paragonare me a te, tu con lei hai giocato a letto”. Ma a sorprendere tutti è stato il fatto che Antonino conoscesse il contenuto della conversazione in piscina tra Oriana Marzoli e Onestini. E Giaele ha detto la sua.

A quel punto Giaele ha parlato con Oriana e ha capito tutto: “Ori, ti devo chiedere una cosa. Dimmi un po’, quando hai detto quelle cose in piscina?”. E la Marzoli: “In questi giorni”. De Donà ha ripreso il suo discorso: “Per questo sto pensando allora che ha la televisione per guardarci nel daily. Ho subito pensato questo, ecco perché te l’ho chiesto”. Quindi, Spinalbese avrebbe la possibilità di seguire le dinamiche dei suoi compagni di avventura dall’albergo in cui sta risiedendo, grazie al supporto di una televisione.

fermissima al “quindi antonino ha la televisione e ci vede nei daytime” di Giaele #gfvip — G🌱 (@GcomeGloriaa) January 9, 2023

Ovviamente al momento non ci sono state conferme da parte della produzione del GF Vip, ma alla luce di queste considerazioni di Giaele De Donà e della convinzione di un’ampia parte del pubblico, Signorini potrebbe anche spiegare tutto nel prossimo appuntamento in diretta.