Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip per un’operazione programmata dopo alcuni problemi di salute sopraggiunti durante la permanenza nella casa. “Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie“, ha detto il concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta di lunedì scorso.

Durante la diretta Antonino Spinalbese aveva parlato anche della notte di Capodanno. “La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!“, aveva detto il concorrente del GF Vip. Se la scorsa settimana Alfonso Signorini ha confermato il ritorno nella casa dell’ex di Belen Rodriguez, oggi circola una nuova notizia.

Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip dopo l’intervento chirurgico

A dare la notizia su un possibile non ritorno nella casa di Antonino Spinalbese è stato Novella 2000: “Ecco che quindi, che sempre sul web, si parla del fatto che Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare in Casa e quindi ritirarsi dal gioco”, si legge sul settimanale di gossip. Ma la stessa versione dei fatti sarebbe stata confermata anche da sue influencer molto informati sulle dinamiche del gossip.

Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip dopo l’operazione effettuata durante gli ultimi giorni del 2022? Così sembra. Almeno secondo quanto riportano Deianira Marzano e Amedeo Venza. “Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani sapremo se rientra o non rientra più!”, ha scritto sulle sue Instagram stories l’influencer napoletano. Stesso discorso per Deianira Marzano. “Probabilmente Antonino domani non rientrerà nella Casa perché sono sorti degli inconvenienti. Staremo a vedere”, ha scritto l’influencer sul suo account Instagram.

Secondo l’esperta di gossip Antonino Spinalbese resterà fuori dal GF Vip a causa dell’intervento a cui si è sottoposto. La loro versione, però, è stata smentita da un account Twitter che scrive: “Le stesse fonti mi hanno confermato che Antonino entrerà di nuovo nella casa, tutte le notizie appena uscite sono dei fake, in questi ultimi giorni si sta discutendo solo del contratto, tutto nella norma”.