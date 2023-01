GF Vip 7, Oriana Marzoli al centro del dibattito: quella di ieri è stata una puntata che messo a dure prova la tenuta mentale della modella, attaccata anche da fuori la Casa da Antonino Spinalbese. E dire che per lei Alfonso Signorini aveva preparato una sorpresa: aveva avuto infatti l’opportunità di rivedere la mamma. “A casa tutto bene, siamo tutti orgogliosi di te e del tuo percorso. Vediamo un’Oriana molto più matura, capace di controllare la sua impulsività, ma sempre autentica, divertente, dolce”.



Aveva detto la mamma di Oriana. E ancora: “Entrambe siamo consapevoli dell’importanza di questo tuo percorso, perché così potrai superare la brutta storia che ti sei lasciata alle spalle. Non hai bisogno di nessuna coppia, sei fortissima così”. Signorini aveva provato a fare qualche domanda, a fatica, mentre Sonia Bruganelli ironizza fingendo un momento di falsa commozione.

GF Vip 7, Oriana Marzoli attaccata da Antonino Spinalbese



Chiuso questo momento Alfonso Signorini ha fatto la lista delle relazioni non decollate dentro la casa con protagonista Oriana. Dal no di Antonino, a quello di Daniele e per ultimo quello di Luca Onestini che, seppure sembra molto vicino alla modella, ha spiegato di non essere intenzionato a costruire una storia con lei fuori dalla Casa. E qui è scattato il collegamento con Antonino.



Stuzzicato da Alfonso Signorini che ha detto: “Sei l’unico con cui lei ha avuto una relazione un po’ diversa”, Antonino ha risposto piccato: “Sono fortunati gli altri, nel caso in cui qualcuno dovesse avere qualcosa con lei te la fa pagare, e io ho pagato, mi hai voluto fare passare per una persona che tratta male le donne”. Accuse anche abbastanza pesanti che fanno calare il sipario sul loro rapporto.



Come potrebbe calare il sipario tra Oriana e Attilio Romita per il quale è stata chiesta l’espulsione dopo un commento sessista sulla modella. A tuonare contro il giornalista, non nuovo a questi inciampi, è stata l’ex maestra di Amici Anna Pettinelli che dal suo profilo Twitter ha sparato a zero contro di lui. “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa”.