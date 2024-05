“Spocchioso e arrogante”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli furiosa col naufrago. Lo sfogo in diretta durante la dodicesima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ma cosa è successo? In tanto c’è da dire che è stata una puntata davvero spaziale, con due super eliminazioni che hanno di fatto spaccato gli equilibri nella spiaggia onduregna e hanno rimesso tutto e tutti in gioco. Il primo televoto era tra Matilde, Stoppa, Artur, Linda e Karina.

>> “A casa, entrambe!”. Isola dei Famosi, che delusione: sono fuori, neanche Luxuria riesce a crederci

Ad avere la meglio al telefoto è stato Stoppa con il 49% delle preferenze, subito dopo Matilde con il 21%. Segue Artur con 17%. Poi troviamo Karina con 7%, ma ad avere la peggio e ad essere eliminata è Linda Morselli che riesce ad accaparrarsi solo il 6%. A fine serata è stato invece indetto un televoto flash che ha decretato la seconda eliminata: Khady Gueye con il 10% dei voti. Per scoprire invece il primo finalista ci è voluta una sfida, anzi un “duello”.





“Spocchioso, arrogante”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli furiosa

E a superare la prova, che consisteva nel riuscire a tenersi sospeso su una corda, è stato Edoardo Stoppa che si è preso la collana da leader. Dopodiché Matilde Brandi vince un’altra prova. Poi la sfida terribile dell’uomo vitruviano vinta da Edoardo che grazie a questo si piazza direttamente in finalissima di questa Isola dei Famosi 2024. Eppure uno dei momenti che ha più entusiasmato i telespettatori è stato il duro confronto tra l’opinionista ex moglie di Paolo Bonolis e Artur.

La pazienza di Matilde è al limite!#Isola pic.twitter.com/ctFIynEG0v — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

"Artur è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, poi fa la vittima"

Sonia condivide il pensiero di Matilde e Samuel#Isola pic.twitter.com/dcL0xLM09B — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

A riguardo Samuel dice: “Lui è una volpe vestita da pastore. Lui davanti alle camere si comporta in un modo, appena scompaiono è totalmente un altro“. A dare il colpo di grazia poi Sonia Bruganelli che racconta: “Non è lui, sarebbe una fiction altrimenti. No, non parlo perché sono lì con te. Ma ti vedo. Tu dalla prima puntata sei entrato dentro facendo lo spocchioso e arrogante. Poi ti sei reso conto che non andava e vuoi cambiare. Non puoi far finta che non sia così”.

"Sei entrato spocchioso ed arrogante"

Sonia risponde ad Artur ⚡#Isola pic.twitter.com/7SQEjQBtZs — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Artur risponde a tono e Sonia lo incalza: “Non devi dirmi niente, meglio che taci. Ti conviene. A me non devi dire niente. Parla con Dario, non con me. Io non ho bisogno di fare dei reality, questo è il mio ruolo. Non passare per la persona sincera e spontanea quando non lo sei. Hai nominato Karina non perché è l’ultima arrivata, ma perché più debole”.

Leggi anche: “Ecco il primo finalista”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Luxuria e il pubblico esplode: “Certo”