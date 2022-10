La serata di giovedì 20 ottobre ha visto la sfida a livello di ascolti tv tra GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini e la fiction di Rai1 Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Il reality ha puntato molto sul ritorno in studio di Marco Bellavia dopo il suo abbandono volontario dal gioco. Ora l’ex conduttore di Bim Bum Bam sta meglio e ha raccontato tra le lacrime quei momenti difficili nella Casa: “Ero perso, nessuno mi ascoltava. Ho passato giorni ubriaco, a non capire cosa facessi. Ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno. Quando sono entrato erano tutti organizzati, io non ci sono riuscito”.

La Rai ha schierato la fiction Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. La serie prende così il posto di Imma Tataranni, di cui Rai1 in questa parte iniziale di stagione ha mandato in onda la seconda parte della seconda stagione. La serie è tratta dalla fortunata saga letteraria di Diego De Silva, cominciata nel 2007 e composta ad oggi da sei libri, editi da Einaudi. In particolare, la prima stagione della fiction è tratta dal primo, secondo e quarto, ovvero “Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve” e “Divorziare con stile”.

Ascolti tv giovedì 20 ottobre, GF Vip 7 battuto dalla serie di Rai1

Il pubblico ha apprezzato la serie di Rai1 e l’ha premiata con gli ascolti. Infatti la fiction è stata seguita da 4.132.000 spettatori (23% di share), mentre la puntata del GF Vip 7 si è fermata a 2.391.000 spettatori (19.3% di share). Per quanto riguarda la programmazione degli altri canali, su Rai2 L’Italia Criminale – Il mistero Moby Prince ha coinvolto 585.000 spettatori (3.1%), su Italia1 la sfida di Coppa Italia tra Bologna e Cagliari ha ottenuto un ascolto medio di 1.032.000 spettatori (5.2%); Dritto e Rovescio su Rete 4 si è fermato a 868.000 spettatori (6%); Amore Criminale su Rai3 tocca quota 685.000 spettatori (3.7%); Piazza Pulita su La7 arriva a 1.063.000 spettatori (7.4%);

Per quanto riguarda la fascia del preserale, I Soliti Ignoti hanno tenuto compagnia a 4.375.000 spettatori (21.2%); Striscia la Notizia su Canale5 è stata seguita da 3.642.000 spettatori (17.6%); bene anche Reazione a Catena condotto da Marco Liorni con 2.740.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 4.196.000 (25.4%) nella seconda; Caduta Libera di Gerry Scotti ha registrato 2.061.000 (17.5%) nella prima parte e 3.183.000 (20.2%) nella seconda.

Ecco gli ascolti della fascia pomeridiana: su Rai1 Oggi è un altro giorno è stato visto da 1.490.000 spettatori (15.5%); la serie Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.780.000 spettatori (22.2%); mentre La Vita in Diretta ha raccolto 2.033.000 spettatori (21.7%). Per quanto riguarda i programmi di Canale 5, Beautiful è stato visto da 2.476.000 spettatori (20.2%); Una Vita ha conquistato 2.184.000 spettatori (19.6%); Uomini e Donne ha raccolto 2.518.000 spettatori (26.4%); La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.597.000 spettatori (19.8%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.390.000 spettatori (17.8%).