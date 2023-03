“Appena esco…”. Giaele lo rivela ad Alberto. Sottovoce, ma si è sentito: la confessione arriva a tutti

Si avvicina la finalissima del GF Vip: mancano due settimane al termine della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e sono tre le vippone al momento sicure di contendersi la vittoria. Si tratta nel dettaglio di Oriana Marzoli, la prima ad essere stata proclamata finalista, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Non potrà giocarsi la finale Antonella Fiordelisi che è stata eliminata e in questi giorni è tornata a vedere Edoardo Donnamaria, che invece è stato squalificato dal programma al pari di Daniele Dal Moro.

In casa iniziano le prime discussioni su chi potrebbe vincere il reality. Proprio Giaele De Donà si è espressa in merito: “Se a me venissero a dire chi volessi vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sia loro amica. – si legge su biccy.it – Farei il nome di Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante in questo momento. In più ti sei speso tantissimo in questo reality show, hai dato tutto te stesso”.

Leggi anche: “Ti confido una cosa su Nikita”. GF Vip 7, Giaele allarma Onestini. E lui resta muto





GF Vip, Giaele e il desiderio per la finale: rivedere il marito

Nelle ultime ore Giaele De Donà si è trovata a conversare con Alberto De Pisis e ha rivelato il suo desiderio in vista della serata della finalissima. L’influencer si è mostrata ancora una volta pensierosa rispetto alla sua relazione con il marito Bradford Beck che ormai non vede da sei mesi. Il desiderio della terza finalista del GF Vip 7 è quello di rivedere suo marito e godere del suo supporto in modo da concludere nel migliore dei modi la sua avventura al GF Vip 7.

“Vorrei che fosse qui quando io esco”, ha esclamato Giaele De Donà rivolgendosi a De Pisis. “Secondo te si farà trovare qua quando esco?”, poi ha chiesto ad alta voce la ragazza e ha trovato la risposta rassicurante del vippone. Secondo Alberto il marito finalmente sarà presente per la finale e non è escluso che possa farle una sorpresa. Insomma Giaele continua a condividere la voglia di rivedere il suo uomo e condividere con lui l’ultimo tratto dell’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Bradford Beck non si è mai fatto vedere in tv per tutto questo tempo e in occasione di San Valentino ha inviato una lettera a sua moglie in cui scrive: “Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo”.