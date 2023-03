La notizia più importante è stata ormai comunicata pubblicamente: nella serata del 20 marzo scopriremo chi al GF Vip 7 diventerà la terza finalista. E c’è un nome inequivocabile che sta rimbombando fuori dalla casa più spiata d’Italia. Tra l’altro, come anticipato da Alfonso Signorini la settimana scorsa, scopriremo anche chi sarà eliminato per sempre dal gioco, infatti se il più votato dal pubblico raggiungerà Oriana e Micol in finale, chi avrà meno preferenze dovrà salutare definitivamente i suoi coinquilini.

Intanto, al GF Vip 7 non si sta parlando solo della terza finalista, ma anche di Tavassi e Micol Incorvaia. Lui ha criticato Antonella Fiordelisi, che ha litigato con la sorella di Clizia: “Tu non vuoi chiarire con le persone delle quali non hai stima. Lei, fuori da qua, non vuole vedere nessuno di voi. Lei non vuole recuperare un rapporto, lei vuole solo litigare. Non avrei mai pensato che a poche settimane dalla fine, cercasse ancora il litigio”. Quindi, ci sarebbe in atto una strategia per eliminare gli Incorvassi.

GF Vip 7, chi sarà la terza finalista: fuori il nome

In queste ore sono stati fatti alcuni sondaggi sul GF Vip 7 e in lizza come terza finalista ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi. Una di loro terminerà prima del previsto l’avventura televisiva, mentre un’altra otterrà la qualificazione alla finalissima. Sul web si è scoperto chi ha totalizzato più preferenze e quindi tra poche ore Alfonso Signorini dovrebbe ufficializzare la notizia. Si tratterebbe di un colpaccio della gieffina, che riuscirebbe a prevalere su tutte.

Secondo i risultati emersi dai sondaggi, a rischio eliminazione ci sono Milena Miconi ed Antonella Fiordelisi. Mentre in prima posizione si è issata Giaele De Donà, che ha ottenuto il 39 e il 36% delle preferenze. Quindi, salvo colpi di scena, dovrebbe essere la moglie di Bradford Beck ad avere la meglio sulle compagne di avventura. Si tratterebbe di un grande trionfo per la ragazza, che riuscirebbe quindi ad esaudire il suo sogno. E potrebbe giocarsi anche la vittoria finale nella puntata del prossimo 3 aprile.

Ora non resta che pazientare alcune ore, prima di ascoltare direttamente dalla voce di Signorini l’annuncio più atteso dai fan del programma. Ovviamente tutto può anche cambiare all’ultimo istante, visto che la volta scorsa Micol Incorvaia è approdata in finale contro ogni pronostico della vigilia.