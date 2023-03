Il 3 aprile è prevista la serata finale del GF Vip 7. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini quest’anno ha sollevato non poche polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Fino a ora sono stati tre gli squalificati: Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Gli ultimi due sono stati espulsi solo dopo le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi.

Dopo aver visionato la puntata andata in onda il 3 aprile l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso una linea dura per i concorrenti del GF Vip 7. Troppe volgarità, comportamenti al limite e outfit non consoni per una diretta in prima serata. Berlusconi jr ha chiesto un cambio di rotta anche al conduttore alle opinioniste, in particolare a Sonia Bruganelli, costretta a scusarsi in diretta per le parole pronunciate in puntata.

Siamo alle battute finali del GF Vip 7 e per il momento le finaliste sono tre: Oriana Marzoli, la prima a essere proclamata finalista, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Proprio quest’ultima ha parlato di chi vorrebbe come vincitore della settima edizione del reality show. Lo ha fatto con Edoardo Tavassi Micol, Onestini e Alberto, tirando in ballo ”problemi economici”.

“Se a me venissero a dire chi volessi vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sia loro amica. – si legge su biccy.it – Farei il nome di Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante in questo momento. In più ti sei speso tantissimo in questo reality show, hai dato tutto te stesso”.

Giaele De Donà ha espresso il suo parere sul vincitore del GF Vip 7 incoronando proprio Edoardo Tavassi e ricordando la sua esperienza all’Isola dei Famosi: “Hai fatto un altro programma e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare (l’Isola, ndr), quindi sarebbe bello che tu vincessi. Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno. Ma per l’aspetto economico dico che vorrei te come vincitore. E non ti devi nemmeno giustificare dei tuoi problemi Edoardo”.

Un emozionato e commosso Edoardo Tavassi ha ringraziato l’amica per le belle parole e ha svelato quale sarebbe il suo sogno: “Il sogno mio sarebbe di andare a spegnere le luci io e Micol. Così comunque uno dei due vince e sono felice. Sono onesto non dico bugie, mi piacerebbe vincere, Micol non si offende e io lo so, lei sa tutto. Poi se mi dicessero ‘preferiresti vincere il GF Vip 7 o il rapporto con Micol’ preferirei la mia storia d’amore”.