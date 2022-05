“Meschino e cattivo”. Barù, il GF Vip è finito da mesi ma c’è il ‘colpo di scena’: l’ex vippone lo distrugge così

Antonio Medugno contro Barù. Il modello e tiktoker è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 6. Soprattutto ha parlato dei rapporti che è riuscito a creare con gli altri concorrenti. Amicizie, relazioni che si sono mantenute anche dopo la fine del reality, insomma Antonio ha aperto il suo cuore e svelato aspetti inediti della sua vita privata.

Antonio Medugno ha parlato anche di Barù e le sue dichiarazioni faranno sicuramente rumore. “Dell’esperienza al GF porto un bagaglio personale abbastanza nuovo perché ho delle sensazioni e cose che ho provato all’interno del GF che non avevo mai provato. Psicologicamente devo dire la verità che è stata molto dura, quindi non me la sono vista bene dato che ho un carattere abbastanza emotivo e fragile su alcuni aspetti. Però ad oggi ne esco più forte e questa è la cosa positiva che mi porto del Grande Fratello. Tra le amicizie che ho creato al primo posto metto Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge”.





Antonio Medugno ha legato moltissimo con Nathaly e Soleil. Proprio sulle due vip il modello ha spiegato: “Con Nathaly ho un rapporto ormai consolidato, un rapporto bellissimo dove ci diciamo davvero di tutto, dai segreti più intimi alle relazioni, insomma tutto ciò che viviamo lei a Roma ed io Napoli. Sole l’ho sentita varie volte, ma dobbiamo ancora vederci per una reunion”.

Il tiktoker Antonio Medugno ha voluto dire la sua anche sulla fine della storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo: “Non mi sento di schierarmi dalla parte di nessuno dei due. Lulù l’ho conosciuta meglio perché ho fatto il mio percorso con lei nella casa ed è una ragazza molto tranquilla, una ragazza che veramente teneva tanto a Manuel. Quindi mi dispiace per loro due”.

Poi Antonio Medugno esprime la sua opinione anche su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Mi sono riceduto, pensavo fosse una coppia che non durasse fuori. Invece, seguo entrambi e vedo che stanno facendo delle belle cose. Mi fa piacere per loro!”. Poi arriva il giudizio, tranchant, su Barù: “Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi (quando sono uscito dalla casa) sul mio conto che non mi sono piaciute. È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato. Essendo l’ultimo mi ha attaccato su tutti i fronti ed è stata una cosa che non mi è piaciuta”.

