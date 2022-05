“Se ho mai pensato di avere delle chance con Nathaly Caldonazzo? No. È sempre stato un rapporto di empatia. Lei mi ha dato sicurezza e forza. Le devo tanto perché mi ha accompagnato lei in questo percorso è stato un perno forte al GF Vip. Ci bastava solamente guardarci per essere più sicuri e tranquilli e non smetterò mai di ringraziarla”.

Con queste parole Antonio Medugno aveva parlato di Nathaly Caldonazzo e del rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno stretto un legame d’amicizia molto forte. Entrata nel corso del programma, nonostante i pochi mesi trascorsi nella casa Nathaly Caldonazzo ha avuto modo di farsi notare dal pubblico per il suo carattere schietto e sincero e per l’amicizia con il tiktoker.





Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo mano nella mano a Napoli

Amicizia e niente più, così avevano detto i due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma forse qualcosa è cambiata, perché come riporta il sito Very Inutil People, Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo sono stati avvistati mano nella mano a Napoli da una fonte del sito che si occupa di gossip.

“Una nostra fonte ci ha riferito di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli. In effetti, nelle IG stories sembravano parecchio intimi”, si legge su Very Inutil People. “Finalmente con lei”, ha scritto Antonio Medugno su un selfie scattato in compagnia di Nathaly Caldonazzo, che ha ripostato un tiktok di lui, in cui si abbracciano e cantano Abbracciame. Proprio Very Inutil People aveva dato dei dettagli sulla frequentazione di Antonio Medugno con l’ex di Uomini e Donne Giulia D’Urso.

“Una conoscente della ex corteggiatrice 26enne di Uomini e Donne ci ha confermato di averla vista la settimana scorsa a Milano, nel quartiere Moscova, insieme a Medugno. I due passeggiavano mano nella mano e ‘sembravano in sintonia’”. Ora la soffiata sul tiktoker e Nathaly Caldonazzo cambia le carte in tavola e accende un clamoroso gossip.

“Minacce gravi”. Clemente e Nicolas, retroscena choc dopo la prova all’Isola dei Famosi