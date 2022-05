Lunedì 2 maggio è andata in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Anche questo appuntamento si è confermato ricco di colpi di scena e scontri tra le due fazioni, che hanno portato a minacce a gravi accuse di complotto.

In particolare è andata in scena una lite tra i coniugi Russo (Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni) e l’attore Nicolas Vaporidis. Dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022.





Isola dei Famosi 2022, minacce tra Nicolas Vaporidis e Clemente Russo

“Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività“, ha spiegato Alvin, cercando di mettere pace e chiudere subito un argomento che poteva creare non pochi problemi ai protagonisti della lite. “Bisogna andare piano con le minacce! – ha detto Guendalina Tavassi – La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti. Questa è brutta come cosa dai“. Ilary Blasi non ha chiuso un occhio e dopo un po’ di insistenze Alvin ha spiegato cosa era appena accaduto sull’Isola dei Famosi 2022.

“Si tratta di minacce di Laura e Clemente che sono state dette a Nicolas e viceversa credo. Io non ero presente alla dinamica“, ha spiegato l’inviato in Honduras. A quel punto Clemente Russo ha preso la parola per dare la sua versione dei fatti: “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole. E voi però statevi zitti”, ha detto il naufrago come riporta il sito Biccy.

“Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente“. Anche Nicolas Vaporidis ha dato la sua versione dei fatti.

“Lui mi ha guardato male e mi ha detto ‘io te lo faccio così dopo’. Un pugile campione olimpico che dice queste cose. – ha detto l’attore in diretta – Questa non è sportività e non sanno stare al gioco. Ragazzi mi ha detto proprio ‘ti faccio un C così’. Questo detto da un pugile dei pesi massimi non credo sia una bella cosa da dire in diretta televisiva“.

