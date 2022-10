Antonino Spinalbese, novità sul rapporto con Ginevra Lamborghini. Al GF Vip 7 non ci sono soltanto Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ad appassionare il pubblico con la loro storia. Anche il rapporto tra l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra cattura l’attenzione. Intanto va detto che Ginevra, da poco uscita dal reality, fuori dalla Casa ha un fidanzato. Ma, come spifferato da Alfonso Signorini, le cose tra i due non vanno per niente bene.

Lo stesso conduttore ha prontamente informato Antonino Spinalbese della cosa: “Antonino vuoi una notizia? Lo sai che la nostra Ginevra è un po’ in crisi? Che coincidenza eh? Colpa tua? Tu che ne dici? Vuoi che venga a trovarti Ginevra nella Casa?”. Recentemente l’hair stylist è tornata a parlare proprio di Ginevra con gli altri coinquilini. E ha fatto delle dichiarazioni che cambiano completamente il quadro della situazione.

Antonino e la verità sul rapporto con Ginevra

Antonino Spinalbese ha alimentato i rumors sulla storia con Ginevra Lamborghini, nonostante lei sia fidanzata con Edoardo Casella, arrivando a una presa di posizione da uomo innamorato: “Se vuoi esco”. Così si è rivolto a Ginevra l’hair stylist, che però ai coinquilini racconta tutt’altro. A Cristina Quaranta aveva già confessato: “Non mi piaceva lei”. Ieri, mentre parlava con Luca e Charlie sono arrivate altre dichiarazioni importanti.

“Sei innamorato perché non lo ammetti? Hai una persona fuori che ti piace” ha detto Luca Salatino riferendosi a Ginevra Lamborghini. A questa frase Antonino Spinalbese ha risposto prontamente: “Ginevra? Ginevra se non l’avessi conosciuta qua magari fuori non l’avrei mai conosciuta”. Nel frattempo sui social impazza il “Gin-Tonic”, il nome che i fan utilizzano per indicare la coppia formata da Ginevra e Antonino.

#gfvip "i gintonic che hanno speso 3000 €" e di cui a lui non frega un cazzo anzi pronto a formare i "dedonatonic" della serie una vale l'altra, volete ancora salvare questo essere viscido? pic.twitter.com/YZlYPZtJVu — GaME🎮OvErⓂ️ (@gameoverrevoema) October 16, 2022

Tuttavia quest’ultimo si è avvicinato nuovamente a Giaele De Donà. L’influencer si è lamentata con Antonino che i fan dei “Gin-Tonic” la odierebbero. Così Spinalbese le ha chiesto di abbracciarlo scherzando: “Dai vieni qui, facciamo un dedonatonic”. Infine Antonino ha rivelato: “Cerco una donna single, che abbia già dei figli. Età? Qualsiasi. Che si sia già sposata prima è uguale, voglio sposarmi in spiaggia. Voglio vederci mia mamma al matrimonio, mia sorella. Ho sempre evitato i matrimoni, li ho rifiutati tutti, saranno stati 8 o 9”.

