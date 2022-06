“Non doveva farlo”. Antonino Spinalbese fa infuriare Belen Rodriguez, nuova bufera in arrivo

Antonino Spinalbese, la notizia va incontro a una conferma. L’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì è diventato il protagonista indiscusso di pagine e pagine di cronaca rosa. Infatti dopo la rottura dalla showgirl e conduttrice argentina e la presunta nuova fiamma al suo fianco, Antonino Spinalbese sembra voler ampliare ulteriormente i suoi orizzonti. Ecco cosa sta succendendo nella vita del fotografo.

Antonino Spinalbese, l’annuncio ufficiale di The Pipol Tv che riporta la notizia del fatidico ‘si’ ma non in campo sentimentale. Per l’ex compagno di Belen Rodriguez, all’orizzonte, una nuova esperienza tutta da vivere. Infatti pare che avrebbe accettato di entrare a far parte del cast del reality show di Canale Cinque.





Antonino Spinalbese al GF Vip, bufera in arrivo con Belen

Antonino Spinalbese vola al GF Vip. La notizia di The Pipol TV: “Il GF Vip è la sua opportunità economica. Ma questa idea, questa scelta di Spinalbese pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino…”. (Antonino Spinalbese, la svolta dopo l’addio di Belen Rodriguez).

La notizia dovrebbe comunque andare incontro alla conferma da parte del diretto interessato che, a tal proposito, continua a mantenere il silenzio. Infatti Antonino Spinalbese per il momento si è limitato a riferire e confermare di essere stato contattato dalla produzione del programma, ma non ha mai aggiunto alcun dettaglio.

E se Antonino Spinalbese dovesse accettare di prendere parte al programma di Alfonso Signorini, cosa accadrebbe in casa Rodriguez? Nuova bufera in arrivo. Quel che è certo è che Belen non sembra aver alcuna voglia di rifinire al centro del vortice mediatico vissuto poco dopo la rottura dall’ex. Soprattutto adesso che la showgirl, mamma di Santiago e Luna Marì, ha ripreso in mano le redini della vita sentimentale con Stefano De Martino.

“Perché ero sull’Isola”. Roberta Morise, spunta la verità sulle sue settimane in Honduras