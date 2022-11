Antonino parla di Belen Rodriguez al GF Vip 7 e rivela dettagli sulla fine della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti durante l’estate 2020. Qualche mese dopo aver confermato la loro storia Belen è rimasta incinta. La nascita di Luna Marì sembrava aver coronato il sogno d’amore della coppia, ma qualcosa si è rotto.

I due si sono detti addio e oggi Belen Rodriguez è di nuovo felice accanto a Stefano De Martino, marito e padre di Santiago. A settembre Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ha avuto modo di parlare di Belen e della figlia Luna Marì, nata il 12 luglio del 2021.

Leggi anche: “Gliel’ha detto in faccia”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese paralizzato dalla frase del concorrente





Antonino parla di Belen al GF Vip 7: “Quando ci siamo lasciati”

“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, aveva confessato al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”, aveva detto Antonino parlando della figlia avuta da Belen Rodriguez.

Antonino ha parlato dell’ex con la nuova arrivata Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. I due, curiosi, hanno chiesto qualche delucidazione sui motivi e su quando in realtà la loro relazione si è conclusa. “Vabbè… Sì dicembre!”, ha spiegato Antonino parlando della fine della relazione con Belen. Mentre parlava, Alberto De Pisis l’ha bloccato: “Non diamo troppi riferimenti temporali”.

“Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”



VEDO GIÀ IN ARRIVO UN’ALTRA DIFFIDA DA BELEN AD ANTONINO 🍿#gfvip pic.twitter.com/T56xOXc9fg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

Antonino dice quando è finita con Belen.



Alberto: “Non diamo troppi riferimenti temporali”

Antonino: “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei”



A BREVE ARRIVERÀ ANCHE LA DIFFIDA DI BELEN AD ANTONINO #gfvip pic.twitter.com/aqob2zUhZ6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

Antonino ha continuato a parlare di Belen (senza mai nominarla) e non si è detto preoccupato per i dettagli rivelati nella casa del GF Vip. “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei”, ha detto Spinalbese. Non solo, proprio a Oriana ha rivelato: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.