Antonella Fiordelisi, la notizia corre veloce tra i fan. Nonostante la sua esperienza dentro la casa del GF Vip 7 si sia conclusa senza la vittoria ufficiale, l’ex schermitrice è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse del reality show di Alfonso Signorini. E il successo sta proseguendo ben oltre: per l’ex gieffina si aprono nuovi ed entusiasmanti orizzonti.

Un nuovo programma per Antonella Fiordelisi, ma Edoardo Donnamaria non la prende bene. La coppia sta proseguendo indisturbata nella storia d’amore iniziata proprio davanti alle telecamere del reality show. I fan non fanno che seguire tutti gli sviluppi della situazione, sperando che la relazione possa davvero procedere nel miglior modo possibile. Poi la scoperta delle ultime ore farebbe tremare il fidanzato di Antonella.

Un nuovo programma per Antonella Fiordelisi: il rumor fa tremare Edoardo Donnamaria

Una volta conclusa l’esperienza del GF Vip 7, sembra che per Antonella Fiordelisi sia pronto un altro reality all’orizzonte. A rivelare la notizia ci ha pensato Francesco Chiofalo. L’ex di Antonella Fiordelisi ha rivelato che ad accogliere Antonella ci sarebbero all’orizzonte le isole delle Honduras. Ebbene si, Antonella Fiordelisi pronta per l’Isola dei Famosi? La notizia farebbe però tremare qualcuno molto vicino a lei.

Se da un lato per Antonella Fiordelisi l’idea di poter continuare a cavalcare l’onda del successo si fa alquanto allettante, dall’altro per l’ex gieffina esisterebbe il timore di poter lanciarsi in una nuova esperienza che le farebbe perdere l’intesa conquistata con il fidanzato. In ogni caso la notizia di Antonella Fiordelisi menzionata tra i concorrenti dell’Isola continua ad aleggiare ancora come puro e semplice rumor.

E pensare che proprio di recente, Edoardo Donnamaria ha ben pensato di stupire la fidanzata rendendo nota una notizia che ha fatto sognare i fan a occhi aperti. Infatti Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, ha affermato di aver dedicato e scritto per Antonella Fiordelisi una canzone che parla proprio del loro amore. “Ma che hai fatto? Ma sei fuori? Ma sei serio? Una canzone per me?”, è stata la risposta di Antonella non appena venuta a conoscenza della splendida sorpresa.