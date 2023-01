Nuova settimana e nuova puntata di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Dopo le feste natalizie la trasmissione è tornata in diretta e la conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio dopo la sigla con la consueta riflessione. E questa volta non poteva che parlare della scomparsa di Gianluca Vialli, l’ex calciatore si è spento a 58 anni lo scorso 6 gennaio a Londra. Il mondo del calcio è sotto choc e da giorni non si parla d’altro. Su tutti i campi di serie A si è tenuto un minuto di raccoglimento per ricordare Vialli.

“È stata una grande perdita di lui come calciatore ma soprattutto come uomo. L’abbraccio ovviamente va a tutta la famiglia, al papà, alla mamma e a tutta la sua bella famiglia”, ha detto Antonella Clerici, visibilmente scossa. La conduttrice ha confessato che la scomparsa del calciatore Gianluca Vialli è la notizia che maggiormente l’ha colpita.

Antonella Clerici ricorda Gianluca Vialli a È sempre mezzogiorno

“Perché mi riguarda da vicino, rappresenta per me un po’ la mia giovinezza quando io negli anni novanta facevo la giornalista sportiva. Siamo più o meno coetanei davvero è stata una grande perdita come calciatore e come uomo”, ha proseguito Antonella Clerici che ha invitato il pubblico a guardare su Rai Play “La bella stagione”, il racconto della stagione in cui la Sampdoria ha vinto lo scudetto e i grandi protagonisti sono stati Luca Vialli e Roberto Mancini: “Forse è un calcio che non esiste più”, ha commentato la conduttrice.

Nei giorni scorsi Antonella Clerici ha voluto ricordare Gianluca Vialli su Instagram con un breve post. Si vede la foto di Vialli con la maglia della Sampdoria e la didascalia recita: “Ciao Luca….ti voglio ricordare cosi come quando eravamo giovani con tutta la vita davanti. Che dispiacere… che dolore”. Anche in questo modo la conduttrice ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per la scomparsa dell’ex calciatore. E come lei, tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo hanno voluto dedicare un pensiero a Vialli.

Inoltre durante la puntata di Oggi è un altro giorno il giornalista Marino Bartoletti ha fatto ascoltare l’ultimo audio di Vialli: “Ciao Marino, eccomi qua. Grazie per il messaggio, ricambio l’abbraccio prima di tutto e i saluti. Non ci vediamo da un po’, ma l’importante è che tu stia bene. Io sono impegnato in questo percorso tra alti e bassi, ma non posso lamentarmi, ci sono tante cose positive che mi stanno succedendo, tra Nazionale, documentario… Si va avanti a testa alta, petto in fuori, con grande dignità, con grande ottimismo e conto di rompere le p***e alla gente per tanti altri anni ancora. Dovrete sopportarmi ancora per un altro po’, spero. A presto e buona vita!”.