A tre giorni dalla sua scomparsa il mondo del calcio è sotto choc: troppo vivo ancora il ricordo di Gianluca Vialli, 58 anni, ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Nazionale. L’avversario più subdolo lo ha sconfitto un tumore al pancreas ha avuto la meglio. Lo ha scoperto 5 anni fa e da allora è iniziata una battaglia che Vialli ha combattuto con l’aiuto di tanti amici e compagni: è stato il simbolo (come Mihajlovic) di tutti coloro che affrontano una terribile malattia. Sui campi di calcio della serie A è stato ricordato con un minuto di raccoglimento: a San Siro prima di Milan – Roma c’era un silenzio che faceva rumore.

La moglie di Vialli, Cathryn White Cooper, mamma delle loro due figlie Oliva (18 anni) e Sofia (16), ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani che in questi giorni stanno facendo arrivare il loro sostegno e la loro vicinanza: “Luca era uno sportivo di grande talento – c’è scritto nel messaggio della moglie – rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”.

Gianluca Vialli, l’ultimo audio a Marino Bartoletti

I due si erano conosciuti quando Vialli giocava nel Chelsea. Nel 2003 il calciatore e l’ex modella sudafricana si sono sposati. La donna, che oggi è un’arredatrice di interni molto affermata. In queste ore si parla dei funerali che si terranno sicuramente a Londra dove Gianluca Vialli viveva con la moglie e le figlie da oltre 20 anni. Tuttavia la famiglia ha deciso che la cerimonia religiosa avrà una forma strettamente privata.

Nella puntata di Oggi è un altro giorno era ospite il giornalista Marino Bartoletti, grande amico di Luca Vialli. Si sono vissuti attimi di grande commozione quando è stato riprodotto in diretta l’ultimo messaggio vocale inviato da Vialli a Bartoletti: “Ciao Marino, eccomi qua. Grazie per il messaggio, ricambio l’abbraccio prima di tutto e i saluti. Non ci vediamo da un po’, ma l’importante è che tu stia bene. Io sono impegnato in questo percorso tra alti e bassi, ma non posso lamentarmi, ci sono tante cose positive che mi stanno succedendo, tra Nazionale, documentario… Si va avanti a testa alta, petto in fuori, con grande dignità, con grande ottimismo e conto di rompere le p***e alla gente per tanti altri anni ancora. Dovrete sopportarmi ancora per un altro po’, spero. A presto e buona vita!”.

Poco prima di Natale, sempre ospite di Serena Bortone, Marino Bartoletti si era commosso parlando dell’ex calciatore: “Vialli è il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia, di una dolcezza straordinaria – ha raccontato a Serena Bortone -. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza.” Poi è stata la volta di Francesco Oppini: “Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto”.