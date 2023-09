Antonella Clerici, quasi ci siamo. Sta per tornare in tv con È sempre Mezzogiorno. L’appuntamento di metà mattina su Rai1 inizierà la nuova stagione a partire da lunedì 11 settembre e in occasione del prossimo debutto la conduttrice è stata ospite in collegamento dalla sua abitazione ad Arquata al Tg1. Nessuno spoiler sul nuovo È sempre Mezzogiorno, anche se tra le Storie di Instagram ha fatto vedere i lavori in corso nello studio, ma ha parlato un po’ del ritorno in tv dopo l’estate e del suo stato d’animo.

“Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità”, ha detto Antonella Clerici in diretta. Spazio poi ad altri argomenti nel corso dell’intervista, soprattutto quelli relativi alla sua carriera. Ma a un certo punto ha ceduto alla commozione. Precisamente quando sono andate in onda alcune vecchie immagini con Fabrizio Frizzi.

Antonella Clerici, lacrime in diretta al Tg1

Collega e soprattutto amico della conduttrice, Fabrizio Frizzi è venuto a mancare all’improvviso il 26 marzo 2018. E rivedere le sue immagini è stato molto toccante per Antonella Clerici, che è finita in lacrime. “Queste immagini per me sono sempre faticose perché mi ricordano… perché lì c’era la speranza”.

“Fabrizio quando venne a trovarmi mi fece questo grande regalo, un regalo di Carlo Conti a cui io sono tutt’ora legatissima… fu un regalo inaspettato perché lui invece di portarlo all’Eredità che era il loro programma vennero lì a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che tre mesi dopo Fabrizio non ci sarebbe stato più”, le sue parole tra le lacrime.

Antonella Clerici è rimasta molto legata alla moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, e a sua figlia Stella. Le vede ogni estate: “Voglio dire una cosa invece carina di Stella che io incontro sempre tutte le estati e stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura. Guarda spero di esserci ancora insomma quando lei debutterà ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.