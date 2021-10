Denuncia pubblica di Antonella Clerici, che ha approfittato della sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ per tenere alta l’attenzione su una vicenda che le sta creando da tempo problemi. E a quanto pare, nonostante abbia denunciato tutto, la situazione non si è risolta definitivamente. I telespettatori hanno ascoltato con attenzione le sue parole, che ovviamente hanno lasciato tutti a bocca aperta. Stava parlando con Evelina Flachi, quando ha deciso di vuotare definitivamente il sacco.

Qualche settimana fa la presentatrice ha commentato: “Voglio raccontarvi una fiaba. C’erano una volta alcuni cuochi che si divertivano a cucinare in tv e da ciò è nato questo bellissimo libro che è stato un po’ la realizzazione di un sogno. Un sogno ma anche la storia di un’amicizia. L’amicizia tra i cuochi di cui parlo si è poi espressa in questa trasmissione, che è la nostra casa del mezzogiorno”. Dunque, Antonella Clerici ha presentato ufficialmente il nuovo libro, scritto insieme ai suoi amici cuochi del programma.

Quindi, durante il programma Antonella Clerici ha toccato il tema della dieta e su come si può rimanere in gran forma mangiando cibo sano. L’occasione è stata propizia per intervenire su un argomento decisamente negativo, che l’ha coinvolta direttamente. Inserendosi nello spazio dedicato a Barbara De Nigris, la conduttrice Rai ha messo in guardia il pubblico e tutte le persone che la seguono, visto che sui social network sono state diffuse notizie decisamente false sul suo conto.





Antonella Clerici ha rivelato davanti alle telecamere: “Sono fake news le diete miracolose. Tagliano il mio viso e lo usano per creare dei fotomontaggi. Continuo a denunciare, in tanti mi scrivono dicendomi che faccio pubblicità a chissà quali prodotti dimagranti. Non è vero, creano fotomontaggi con la mia testa. Io continuo a denunciare, ma non ne esco viva. Diffidate su ciò che leggete su strane diete che pubblicizzerei io”. E poi ha tenuto a precisare che diete del genere non esistono nella maniera più assoluta.

Antonella Clerici ha concluso questo importante intervento, aggiungendo: “Non esistono farmaci miracolosi per le diete, state attenti a quello che leggete in rete, sono tutte notizie false”. Lei non ha mai messo il suo volto per sponsorizzare prodotti che facciano dimagrire in tempi record, con l’utilizzo di farmaci. Ha presentato anche delle denunce, ma per ora non è cambiato granché.